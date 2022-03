La prima puntata del serale di Amici 21 sarà ricca di numerosi accadimenti e colpi di scena che sconvolgeranno i fan del talent show condotto da Maria De Filippi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle anticipazioni puntata serale domani sabato 19 marzo. Chi sarà eliminato?

Squadre serale Amici 21

E’ bene fare innanzitutto ricordare quali saranno le squadre e la giuria di questa edizione di Amici.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini con: Albe (cantante), Dario Schirone (ballerino), John Erik De La Cruz (ballerino), Alice Del Frate (ballerina) e Crytical (cantante). Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini con: Aisha (cantante), Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina), Sissi (cantante) e Christian Stefanelli (ballerino). Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con: LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante), Michele Esposito (ballerino), Calma (cantante), Carola Puddu (ballerina) e Gio Montana (cantante).

La giuria anche quest’anno è composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto. Gli ospiti di questa prima puntata si dice siano stati Elisa e Nino Frassica.

Prima puntata del serale di Amici 21 domani 19 marzo: che cosa succede?

Maria De Filippi ha cominciato la gara tra i concorrenti, partendo con la presentazione in studio della coppa del vincitore dell’edizione precedente, come di consueto. Dunque Giulia Stabile, ormai appartenente al cast di ballerini professionisti di Amici 21, ha fatto il suo ingresso in studio, consegnando la coppa che andrà al vincitore di questa nuova edizione.

Non potevano mancare anche al serale le solite polemiche: Alessandra Celentano ha come al solito criticato il fisico di Serena, che è stata difesa da Stefano De Martino. Carola è stata protagonista con Michele in un passo a due su “Ovunque Sarai” di Irama. Si dice che ci sono stati momenti simpatici tra Todaro e Zerbi, infatti l’insegnante di danza regala a quello di canto un cannocchiale, per permettergli di guardare meglio l’esibizione della moglie Francesca Tocca, che Rudy guarda sempre con molto interesse.

Luigi si è esibito con la chitarra elettrica incantando Stash che ha detto di rivedersi molto in lui sia sull’aspetto musicale che stilistico. Si dice inoltre che Rudy Zerbi abbia mandato un guanto di sfida tra il suo allievo, Luigi e Crytical e pare che la sfida sia stata rifiutata da Anna Pettinelli. Automaticamente, quindi, il punto sarebbe andato alla squadra di Zerbi. Nel corso di questa prima puntata non sono stati solo gli allievi a sfidarsi, ma anche gli insegnanti: Lorella Cuccarini e Raimondo Todaero, infatti, hanno organizzato un guanto di sfida tra allievi. Si direbbe, infatti, che la Cuccarini e Todaro si siano esibiti su un pezzo di Grease; la Celentano e Zerbi, invece, sulle note del musical Sister Act indossando, simpaticamente, abiti da suora. Ma la vittoria pare sia stata di Todaro e Cuccarini.

I guanti di sfida di Amici 21

LDA contro Alex (lanciato da Rudy); Nunzio contro Leonardo (lanciato da Todaro); Serena contro Carola (lanciato dalla Celentano); Christian contro Michele (lanciato dalla Celentano); Crytical contro Alex (lanciato dalla Pettinelli); Albe contro LDA (lanciato dalla Pettinelli).

Eliminati puntata serale di Amici 21 domani 19 marzo

Da qualche spoiler si può apprendere che la prima eliminata di Amici 21 sia Alice Del Frate, appartenente alla squadra Pettinelli-Peparini. I supporters della giovane ragazza, ovviamente sono stati molto contrariati da quest’eliminazione perché speravano potesse continuare il suo percorso all’interno della scuola, soprattutto dopo il suo duro passato, in cui ha dovuto lottare contro l’anoressia senza potersi dedicare fino in fondo alla sua passione.

Inoltre si può capire che a rischio eliminazione sono Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro e Gio Montana, ex allievo della Pettinelli divenuto poi allievo di Zerbi. Ma si potrà sapere con certezza chi verrà eliminato quando la puntata andrà in onda, poichè alla fine della serata, i due sono stati mandati in casetta. Chi sarà il secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 21?