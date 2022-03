Sono numerosi i cambiamenti in arrivo per il popolo italiano, a seguito dell’emanazione del nuovo decreto Covid che comporterà parecchie differenze nel vivere comune e non solo. La novità fondamentale per gli italiani sarà l’eliminazione del Green Pass, che non sarà più utile a partire dal 1 maggio. Fino al 30 aprile 2022, dunque, sarà necessario servirsi ed esibire la certificazione verde per tutte le attività che sono già previste dai Dpcm e dai diversi contenuti normativi attualmente in vigore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle novità previste dal Decreto Covid per tutti gli italiani.

Green Pass eliminato: quando non sarà più in vigore?

A partire dal 1 maggio si procederà verso una graduale eliminazione del Green Pass rafforzato, oltre che della versione base della certificazione verde. Il primo blocco di eliminazione importante riguarderà, sostanzialmente, l’esibizione della certificazione verde all’interno di metro, treno e altri mezzi di trasporto pubblici, per i quali non sarà più richiesto il Green Pass per effettuare spostamenti di breve o lunga percorrenza.

Il Green Pass rafforzato sarà utilizzato, fino al 30 aprile, per piscine, centri natatori, centri benessere, palestre, strutture ricettive, convegni, congressi, centri ricreativi, feste cerimonie civili/religiose, sale gioco/scommesse/bingo, discoteche e assimilate, partecipazione spettacoli e competizioni sportive al chiuso. Mense e catering continuativi, concorsi pubblici, corsi formazione pubblici e privati e colloqui visivi richiederanno, ancora, l’utilizzo del Green Pass base, mentre gli stadi ritorneranno ad avere una capienza al 100%.

Tutte le altre regole presenti nel nuovo Decreto Covid

A margine della prima, importante, novità per tutti gli italiani tratta direttamente dal contenuto del nuovo Decreto Covid, sono numerose tutte le altre regole presenti all’interno del documento ufficiale emanato da parte del governo italiano. In primis, ci sarà una completa eliminazione dei colori delle zone, ancora in vigore per quanto il meccanismo sia meno frequente e ripetuto rispetto a quanto è avvenuto tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

L’obbligo vaccinale verrà mantenuto ancora per over 50, medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, personale della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e polizia penitenziaria fino al 15 giugno 2022. Le disposizioni relative alle mascherine – non necessarie all’aperto ma obbligatorie al chiuso dove sono richieste le mascherine Ffp2 – sono anch’esse confermate. Per quanto riguarda la quarantena, infine, non sarà predisposta per chi ha avuto contatti con un positivo, qualora sia stato completato il proprio ciclo vaccinale.