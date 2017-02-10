Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Dragon Ball Super, Anticipazioni nuovi episodi Italia 1: Goku sarà cattivo?

Redazione Avatar

di Redazione

10/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
C'è un dubbio che sta assalendo i numerosi fan della popolarissima saga di Dragon Ball Super: Goku diventerà davvero cattivo? Se finora il grande Sayan ha sempre rappresentato un modello, forte, coraggioso, determinato e sempre in prima linea a difesa degli oppressi contro i potenti nemici, a partire dai prossimi episodi che apriranno l'arco narrativo "Sopravvivenza dell'Universo" le cose potrebbero cambiare per Goku. E chissà come la prenderanno in molti leggendo le prossime Anticipazioni, se davvero verranno meno le caratteristiche umane finora riscontrate nel protagonista del famoso cartone animato giapponese: è la fine di un'epoca? Dopo le ultime dichiarazioni di Toriyama, sembrerebbe proprio che le cose andranno così: Goku, già nelle prime puntate, appare molto annoiato ed è per questo che ricomincerà ad allenarsi. Ma il rischio è che ad averlo spinto a farlo sia proprio una particolare tendenza a voler incontrare avversari ostici.

Anticipazioni Dragon Ball Super: Goku vs Zeno

Stando alle Anticipazioni di Dragon Ball Super infatti, mentre si allena con Whis Goku ricorda il torneo dell'Universo proposto da Zeno e deciderà così di recarsi da lui per confermare la sua partecipazione. La richiesta però è dura: se il team di un Universo perde, lo stesso Universo dovrà scomparire. Con questa scelta dunque Goku potrebbe mettere a serio rischio l'universo per una sorta di "gioco" tra avversari. Questo significa che il sayan dovrà allenarsi duramente perchè attualmente Zeno è il nemico più potente della saga di Dragon Ball Super. Tuttavia è sempre una ipotesi che lascia molti dubbi. Ecco perchè molti rifiutano di pensare tutto questo, troppo affezionato ad una figura- quella di Goku- che non ha mai spesso di mostrare la sua bonarietà anche di fronte la malvagità di molti nemici con cui ha avuto ha che fare nel corso degli anni. E voi come la pensate?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Enrico Brignano e Flora Canto diventano genitori: l'annuncio su Facebook

Articolo Successivo

Sanremo 2017 look terza serata: gli outfit più belli e più brutti sfoggiati sull'Ariston, Francesco Gabbani troppo casual

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025