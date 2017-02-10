Home Attualità Dragon Ball Super, Anticipazioni nuovi episodi Italia 1: Goku sarà cattivo?

Dragon Ball Super, Anticipazioni nuovi episodi Italia 1: Goku sarà cattivo?

di Redazione 10/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

C'è un dubbio che sta assalendo i numerosi fan della popolarissima saga di Dragon Ball Super: Goku diventerà davvero cattivo? Se finora il grande Sayan ha sempre rappresentato un modello, forte, coraggioso, determinato e sempre in prima linea a difesa degli oppressi contro i potenti nemici, a partire dai prossimi episodi che apriranno l'arco narrativo "Sopravvivenza dell'Universo" le cose potrebbero cambiare per Goku. E chissà come la prenderanno in molti leggendo le prossime Anticipazioni, se davvero verranno meno le caratteristiche umane finora riscontrate nel protagonista del famoso cartone animato giapponese: è la fine di un'epoca? Dopo le ultime dichiarazioni di Toriyama, sembrerebbe proprio che le cose andranno così: Goku, già nelle prime puntate, appare molto annoiato ed è per questo che ricomincerà ad allenarsi. Ma il rischio è che ad averlo spinto a farlo sia proprio una particolare tendenza a voler incontrare avversari ostici. Anticipazioni Dragon Ball Super: Goku vs Zeno Stando alle Anticipazioni di Dragon Ball Super infatti, mentre si allena con Whis Goku ricorda il torneo dell'Universo proposto da Zeno e deciderà così di recarsi da lui per confermare la sua partecipazione. La richiesta però è dura: se il team di un Universo perde, lo stesso Universo dovrà scomparire. Con questa scelta dunque Goku potrebbe mettere a serio rischio l'universo per una sorta di "gioco" tra avversari. Questo significa che il sayan dovrà allenarsi duramente perchè attualmente Zeno è il nemico più potente della saga di Dragon Ball Super. Tuttavia è sempre una ipotesi che lascia molti dubbi. Ecco perchè molti rifiutano di pensare tutto questo, troppo affezionato ad una figura- quella di Goku- che non ha mai spesso di mostrare la sua bonarietà anche di fronte la malvagità di molti nemici con cui ha avuto ha che fare nel corso degli anni. E voi come la pensate?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp