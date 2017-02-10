Sanremo 2017 look terza serata: gli outfit più belli e più brutti sfoggiati sull'Ariston, Francesco Gabbani troppo casual
di Redazione
10/02/2017
Sanremo 2017 anche oggi fa discutere per i suoi look. Nel corso delle terza serata quali sono stati gli outfit più belli e quelli più brutti? L'artista che continua a deludere per i suoi abiti però è Francesco Gabbani, giudicato troppo casual e quindi fuori contesto sanremese.
Sanremo 2017 moda: Da Emal Meta, Carlo Conti a Maria De Filippi gli outfit promossiSanremo 2017 continua ad essere nel mirino della moda, in cui vengono stabiliti quelli che sono gli outfit più in o out. Anche oggi cominciamo con i outfit promossi della terza serata. In cima alla lista troviamo la nipote di Jean Paul Belmondo la ragazza, Anoushka, in occasione della sua ospitata a Sanremo 2017 ha indossato un abito dal corpetto nero e la gonna a balze gialla. Anche Luca e Paolo hanno sfoggiato quasi un'insolita eleganza molto gradita dal pubblico femminile. Maria De Filippi ha rimediato agli errori commessi la sera prima indossando abiti che si intonavano perfettamente al sui stile. Invece Carlo Conti, per la terza sera, guadagna un nuovo punto eleganza anche se ha puntato un po' troppo sullo stile classico. Sorprendentemente è stato promosso a pieni voti anche Ermal Meta il suo "style eccentrico scomposto" ha dato al cantante quel pizzico di "non so che" rendendolo davvero affascinante.
Sanremo 2017 look: Francesco Gabbani e il sui maglioncini, Elodie, Giulia Luzi e Raige gli outfit più bruttiPer quanto riguarda i look più brutti, ancora una volta, troviamo Francesco Gabbani (Ndr. I suoi fan ironizzano sul web affermando che siano stati invertiti gli outfit tra video e Festival). La domanda che persiste sui social è: perché questi maglioncini? Ma Gabbani in nella lista non è affatto solo, ma troviamo anche Elodie criticata per il suo gioiello un po' a forma di gufo e un po' a forma di piramide. I suoi fan differentemente si chiedono perché l'artista abbia deciso questo abbigliamento troppo succinto, scostandosi dal suo reale stile. Nella lista degli outfit più brutti troviamo, l'ormai eliminata, Giulia Luzi che entrata con una giacca verde sulle spalle. Di chi era il capo che avrà dimenticato di togliere prima di entrare in sala? Non che Raige abbia scelto meglio i suoi capi... Chissà se è stato un modo come un altro per far parlare di se...
