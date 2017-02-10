Caricamento...

Enrico Brignano e Flora Canto diventano genitori: l'annuncio su Facebook

10/02/2017

E' nata questa mattina verso le 10 la bambina di Enrico Brignano e Flora Canto che prende il nome di Martina. L'annuncio su Facebook era arrivato dallo stesso comico che, dopo  l'esibizione con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli al Festival di Sanremo, è dovuto scappare subito a Roma dalla sua Flora per assistere al parto. Emozionatissimo infatti Brignano aveva avviato una diretta dall'account ufficiale del social network per annunciare ai suoi numerosi fan la bellissimi notizia: "Sto per diventare papà, mancano davvero pochissimi minuti e ci siamo, sono molto emozionato, auguratemi un in bocca a lupo, adesso arriverà finalmente Martina". Un pianto di sincerità sincero che ha fatto commuovere tantissime persone; ognuno ha voluto lasciare così un messaggio e tanti tanti auguri ai due neo genitori. Intanto Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne, in una recente intervista aveva affermato che dopo la nascita di Martina entrambi sarebbero intenzionati ad avere un altro bambino vista anche l'età di Enrico Brigano.

Chi è Flora Canto, la storia con Enrico Brignano

Tra Flora Canto ed Enrico Brignano ci sono ben 17 anni di differenza. Ma l'amore, come si dice sempre, non ha età e la piccola Martina ne è principalmente il frutto. Ma come nasce l'amore tra i due. Ex tronista di Uomini e Donne, il programma tv di canale 5 condotto da Maria De Filippi, Flora Canto venne attratta dalla dolcezza di Enrico e dai suoi modi di fare cosiddetti all'antica. E' stato però un incontro casuale, tanto è vero che quando si sono conosciuti lei era fidanzata e lui sposato. Tuttavia Enrico Brigano e Flora Canto si sono frequentati e fidanzati soltanto dopo mesi dal loro primo incontro. La nascita della piccola Martina porta così tanta felicità alla bellissima coppia a cui auguriamo il meglio!
