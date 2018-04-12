Home Salute Droghe nuove: aumenta il mercato stupefacente, ma quanto sono letali?

Droghe nuove: aumenta il mercato stupefacente, ma quanto sono letali?

di Redazione 12/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Droghe nuove in agguato, questo è il nuovo focolaio in arrivo, e giunge direttamente dal web. L'elencosi allunga e con esso la tossicità Delle sostanze. Ma quanto sono più letali le nuove droghe rispetto alle classiche? Droghe nuove e danni irreversibili Una tendenza definibile come un virus dal contagio silenzioso che produce danni irreversibili e stronca le vite umane. Queste nuove droghe identificate dai tossicologi negli ultimi anni sono soltanto un piccolo sassolino in un mercato immenso che non va mai in crisi, perché la moda dello sballo non tramonta mai. E così aumentano i consumi, i laboratori clandestini crescono a dismisura. La vendita si dirama attraverso ordini su internet e deep web non contando più sulla mediazione dello spacciatore, e tutto appare meno pericoloso e più facile. Droghe nuove: quante e come sono Negli ultimi anni sono state individuate più di 450 nuove sostanze psicoattive in Europa, che provocano delle pesanti intossicazioni di cui alcune mortali. L'allarme è scattato dal Congresso nazionale della Società italiana di tossicologia che viene ospitato a Bologna, dove gli esperti hanno dato sfoggio ai dati sulle sostanze d'abuso e sul mercato in espansione e sempre più liquido. Le nuove droghe, al momento della commercializzazione e per un lasso di tempo svatisva non vengono identificate perché bastano piccole modifiche chimiche e la sostanza non si palesa ai test tradizionali. Gli effetti sono devastanti: quelle che un tempo si chiamavano droghe leggere come la marijuana, oggi si ottengono per via sintetica, biotecnologica, ibridazione o con l'aggiunta di altre sostanze e sono quindi molto più potenti e nocive per il cervello ma anche per gli altri organi vitali. Nell'adolescente i danni sono di gran lunga maggiori rispetto all'adulto: l'area del cervello adolescente stimolata dalle sensazioni piacevoli ha già la sua struttura, mentre la corteccia, che ha come compito quello di filtrare e tenere a bada talu impulsi matura soltanto dopo i 20 anni. Assumere droghe prima di questa maturazione significa compromettere il regolare decorso.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp