Caterina Balivo mamma felice: è nata la secondogenita Cora

La conduttrice di Detto Fatto ha partorito tra il 15 e 16 agosto. Cora è la seconda figlia dopo Guido Alberto

Caterina Balivo mamma bis! La presentatrice ha dato il lieto annuncio su Instagram condividendo questa foto dolcissima in cui allatta la piccola. Il nome della figlia di Caterina Balivo è Cora, decisamente particolare e poco noto, ha origini greche e significa ‘fanciulla’. Il parto è avvenuto tra il 15 e 16 agosto e nessun settimanale di gossip aveva riportato la notizia perché Caterina è estremamente riservata. Questo momento di gioia è stato vissuto in intimità con il marito Guido Maria Brera che ha sposato 4 anni fa a Capri e con Guido Alberto il primo figlio della coppia che ha 5 anni.

Il dramma dell’aborto nel cuore di Caterina Balivo

È un momento speciale per la conduttrice di Detto Fatto ma nel suo cuore c’è ancora quel dramma vissuto qualche anno fa, dopo la nascita di Guido Alberto. Caterina Balivo ha perso un bambino al terzo mese di gravidanza ed è stata malissimo, avendo avuto già un altro figlio era convinta che sarebbe andato tutto bene, invece no. Per fortuna è arrivata Cora, e dovete sapere che ha scelto il nome in sala parto insieme al marito! La conduttrice durante la gravidanza aveva detto che ci sarebbe stata una C, la sua iniziale.

Caterina Balivo ha voluto documentare su Instagram la sua gravidanza sino all'ultima foto con il pancione del nono mese: «La bellezza della maternità non sta nella perfezione, ma nel grande amore con cui la si vive" aveva dichiarato la Balivo». Ora la presentatrice starà insieme alla sua bambina e non tornerà in televisione. Detto Fatto inizia l’11 settembre e al suo posto ci sarà Serena Rossi di Un Posto al Sole. Ovviamente si tratta di una sostituzione temporanea. Auguri a Caterina Balivo e alla sua bella famiglia!