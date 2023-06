Pc da gaming, come individuare la soluzione più adatta

Avete la passione per il gaming e state pensando di acquistare un nuovo pc dedicato? Sul web le piattaforme che si occupano della vendita di questi elaboratori sono numerose, ma i pc gaming di pcrig.it hanno il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Proviamo a dare un’occhiata ad alcuni elementi che possono influenzare notevolmente la scelta di un pc da gaming.

Contenuti



La valutazione sul processore

Come si può facilmente intuire, qualsiasi semplice appassionato di computer sa perfettamente come il processore si può considerare a tutti gli effetti come il vero e proprio cervello del computer.

Si tratta di un elemento che presenta una potenza che si misura in GHz: gli ultimi modelli lanciati sul mercato sono sempre più all’avanguardia. Per chi ha delle esigenze da gaming, il suggerimento principale da seguire è quello di puntare sui processori della famiglia Intel Core i5, i7 oppure i9. Le nuove generazioni di questi processori sono in grado di assicurare una potenza fuori dal comune, esattamente come la nuova gamma di processori AMD di Ryzen, nello specifico le versioni 3×00 e 5×00.

La GPU

Alcuni preferiscono parlare di scheda video, sui pc da gaming fissi, mentre altri prediligono il termine GPU, che è molto più generale. Con questi termini si vuole indicare l’insieme di quelle componenti che fanno la differenza in un pc dedicato al gaming, occupandosi in sostanza della rappresentazione grafica.

Per qualsiasi pc da gaming, la cosa migliore da fare è quella di optare per una scheda video decisamente potente. È facile intuire come i passi in avanti e le migliorie vengono apportate annualmente; quindi, nel futuro a breve termine ci saranno soluzioni sempre più all’avanguardia ed efficienti. Spesso si commette l’errore di voler risparmiare a tutti i costi, acquistando un modello di GPU che in realtà è già obsoleto. Molto meglio evitare di usare delle componenti che risalgono non alla precedente generazione, ma a quella ancora prima.

Il settore delle memorie

Come si può facilmente intuire, il comparto legato alle memorie è uno di quelli che fa più la differenza a livello di efficacia di risultato finale. Sono due le componenti principali, ovvero la RAM e la memoria di archiviazione. La prima è la memoria a breve termine di un pc, in cui vengono collocati e immagazzinati tutti quei dati che sono usati al momento dal pc e solo temporaneamente.

La seconda memoria, quella di archiviazione, è detta a lungo termine, perché è il luogo digitale in cui vengono conservati tutti i file, ma più in generale l’intero sistema operativo, senza dimenticare tutti i giochi e le applicazioni che vengono installati sul computer. Dal punto di vista della RAM, il consiglio migliore è quello di evitare di optare per una memoria al di sotto della soglia degli 8 GB. Per un pc da gaming, tra l’altro, si consiglia una memoria di archiviazione SSD, magari da combinare con un hard disk meccanico dedicato appositamente allo storage di massa.

La tastiera e il mouse

Si tratta di due periferiche che possono fare la differenza a livello di giocabilità. Ecco spiegato il motivo per cui conviene porre la massima attenzione in fase di scelta. Se si dovesse scegliere un notebook da gaming, è chiaro che la tastiera sarebbe integrata, mentre va acquistata a parte su un modello fisso oppure su un sistema all in one. Il mouse è fondamentale per poter giocare. In riferimento alle tastiere, è giusto porre la propria attenzione sui modelli che sono dotati di apposito sistema di retroilluminazione, in maniera tale da poter giocare senza problemi anche durante le ore notturne e al buio.

Di mouse da gaming ce ne sono un’infinità sul mercato e presentano, spesso e volentieri, le tipiche lucine LED RGB, in grado di garantire non solo una precisione, ma anche una sensibilità molto più alte in confronto ai mouse classici.