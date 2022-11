Eclissi lunare martedì 8 novembre: dove e come vedere la “Blood Moon” in Italia

Eclissi lunare totale visibile martedì 8 novembre. Sarebbe meglio non perdersela, poiché per la prossima si dovrà aspettare il 2025: ecco dove e come vedere la “Luna di Sangue”

Che cos’è un eclissi lunare

Un’eclissi lunare si verifica quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano. Durante un’eclissi lunare piena, la luna viene completamente celata dall’ombra della Terra.

Il fenomeno fa apparire la luna rossa, spesso soprannominata “luna di sangue” (Blood Moon). Durante un’eclissi lunare, la poca luce solare rimasta passa attraverso l’atmosfera terrestre per raggiungere la luna. Più l’atmosfera è nuvolosa o polverosa, più rossa appare la luna.

“È come se tutte le albe e i tramonti del mondo fossero proiettati sulla Luna”, ha affermato la NASA.

Eclissi lunare: data e ora

L’eclissi lunare di martedì 8 novembre sarà l’ultima eclissi lunare totale dei prossimi tre anni, nonché l’ultima eclissi in generale per il 2022.

Il fenomeno astronomico avrà una durata complessiva di circa 90 minuti: inizierà alle 9:02 ora italiana e terminerà alle 14:56, con il suo culmine alle 11:16.

Come vedere l’eclissi lunare dall’Italia

Le regioni in cui l’eclissi lunare sarà visibile sono Islanda, Asia, Australia, Nord America, gran parte del Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico, Antartide e in parte anche in Scandinavia. L’Italia e l’Europa non sono comprese.

Per chi non volesse comunque perdersi lo spettacolo, l’eclissi lunare totale di martedì 8 novembre sarà trasmessa in streaming su TimeandDate.com, a partire dalle 10:00 (ora italiana).

A trasmettere in streaming il fenomeno astronomico anche il Virtual Telescope Project, gestito dall’astrofisico Gianluca Masi. L’appuntamento con il Virtual Telescope Project è alle 10:30 (ora italiana).

Infine, da Los Angeles, anche il celebre Grittith Observatory trasmetterà il live streaming dell’ultima volta in cui Sole, Terra e Luna si allineano fino al 2025. Appuntamento dalle ore 9:00 alle ore 15:00 (ora italiana).

Quando la prossima Blood Moon?

L’eclissi lunare totale di martedì 8 novembre sarà l’ultima dei prossimi 3 anni. La prossima volta che Sole, Terra e Luna si allineeranno in questo modo sarà nel 2025. Nell’attesa della prossima Blood Moon, secondo la NASA si verificheranno comunque eclissi lunari parziali.