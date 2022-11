Il 6 novembre è stato il “Stranger Things Day” e Netflix ha presentato un programma di eventi per celebrare la serie, tra cui rivelazioni a sorpresa sull’ultima stagione.

Stranger Things Day: di cosa si tratta

Il 6 novembre 1983, Will Byers scompare a Hawkins, nell’Indiana. Will è stato fortunatamente salvato dai suoi amici, quindi la giornata non è così triste come avrebbe potuto essere.

Sono tecnicamente trascorsi 39 anni dall’accaduto, e i fan di Stranger Things in tutto il mondo celebrano il 6 novembre come “Stranger Things Day”, un giorno speciale per condividere il loro amore per la serie.

Anche su Netflix il 6 novembre è stato celebrato, stendendo il tappeto rosso per i fan di Stranger Things. Sono stati presentati contenuti nuovi ed esclusivi sui canali social; sono state organizzate fan experiences dal vivo, proiezioni speciali al cinema degli episodi della serie tv; è stato messo in vendita merchandising in edizione limitata online e nei negozi fisici di tutto il mondo.

Il programma dello Stranger Things Day 2022

Ecco tutto ciò che devi sapere su Stranger Things Day 2022:

Quest’anno, per la prima volta, Stranger Things 4: Volume 2 è stato proiettato sul grande schermo. Negli Stati Uniti, i fan sono stati incoraggiati ad andare al cinema travestiti dal proprio personaggio preferito di Stranger Things e i costumi migliori sono stati premiati. L’evento al cinema è stato accompagnato da curiosità, omaggi e altre sorprese.

Proseguendo, i fan si sono uniti virtualmente nel mondo di Stranger Things su Roblox. Il pubblico ha potuto guardare il primo episodio della serie e interagire con il mondo immersivo di Hawkins come mai prima d’ora.

Tutta la giornata si è svolta all’insegna di novità e debutti da tutto l’universo di Stranger Things: dai giochi al nuovo merchandising, fino a foto mai viste prima dei dietro le quinte della quarta stagione postate sia su Twitter che su Instagram.

La rivelazione a sorpresa sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things

Il momento più atteso dello Stranger Things Day 2022 era previsto per fine giornata: il programma reso noto da Netflix riportava la voce “super secret, be there”. Il super segreto riguardava una rivelazione a sorpresa sulla quinta ed ultima stagione di Stranger Things, in uscita nel 2024.

La rivelazione a sorpresa arriva con una foto postata su Instagram e su Twitter dall’account ufficiale di Stranger Things: si legge nero su bianco:

Stranger Things 5

Episode #501

“Chapter One: The Crawl”

by The Duffer Brothers

È stato quindi svelato il titolo del primo episodio della stagione 5 di Stranger Things, diretto dai fratelli Duffer: The Crawl.