Eclissi totale di sole, quando sarà la prossima visibile?

L’eclissi totale di sole ha tagliato gli Stati Uniti a metà, dal Pacifico all’Atlantico, dall’Oregon al South Carolina. Circa 30milioni gli americani che hanno seguito l’evento lungo il percorso, ma in tutto il mondo abbiamo visto quello che è successo grazie alla diretta streaming della NASA.

Gli eventi speciali nel giorno dell’eclissi totale di sole

Insieme alle aurore boreali e alle eclissi lunari, quello di ieri è stato uno spettacolo unico. Gli americani non si sono lasciati trovare impreparati per l’eclissi di sole da costa a costa, come accaduto nel 1918 e prima ancora nel 1176. Tutto questo si è trasformato in un business, e l’astrofisico italiano Roberto Ragazzoni che era a Large Binocular Telescope in Ariziona, ha riferito che alcuni alberghi hanno chiesto 1000 euro a notte per una stanza nelle zone interessate dal fenomeno. E non sono mancati i menù a tema eclissi, come cocktail, bevande e piatti rinominati per l’occasione.

La prossima eclissi totale nel 2026, sarà visibile in Italia

Dobbiamo aspettare molto tempo per vedere un’eclissi totale di sole, la prossima sarà visibile in Europa e in parte anche nel nostro paese tra 9 anni. Tuttavia potremo consolarci con eclissi anulari ed eclissi di luna. Questi fenomeni sono geometrici e accadono quando la luna si interpone tra la terra e il sole, coprendolo per qualche minuto, un evento che si verifica ogni 18 mesi circa anche se lo spettacolo del sole nero è impressionante e nel passato era visto come pauroso e soprannaturale.

Eclissi totali di sole nella storia ce ne sono state diverse, come quella durante la crocifissione di Gesù di cui si racconta nei vangeli e ancora quella di Cristoforo Colombo, quando sbarcò in America. Il navigatore minacciò gli indigeni di far sparire il sole se non avessero dato acqua e cibo al suo equipaggio. Lui sapeva che si sarebbe stata un’eclissi di sole perché i fenomeni si possono prevedere da prima di Cristo.