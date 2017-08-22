Belen Rodriguez denuncia il pilota del jet privato: temeva di essere stata rapita

Belen ha avuto paura e ha inviato degli screenshot ai parenti e alle amiche perché temeva di essere stata rapita. La Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone erano su un volo privato che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza perché la showgirl aveva acceso una sigaretta.

Paura ad alta quota per Belen Rodriguez

La versione di Belen Rodriguez è ben diversa da quella che circola da ieri, secondo il suo racconto infatti è stato un incubo e si è spaventata tantissimo. Ha avuto anche un attacco di panico e per questo ha deciso di denunciare il pilota. Per circa un’ora infatti Belen non capiva cosa succedeva e quando si sono accese le spie di emergenza il pilota ha interrotto qualsiasi comunicazione con i passeggeri. Iannone ha bussato alla porta della cabina di pilotaggio senza ricevere alcuna risposta. L’aereo intanto scendeva e Belen Rodriguez ha pensato di essere stata rapita.

Top Jets Ltd si scusa con Belen e Iannone: nessuna sigaretta a bordo

Il pilota Deyan Tonchev ha inviato una chiamata alla torre di controllo di Lamezia Terme alle 19,40 chiedendo un atterraggio di emergenza perché i passeggeri non volevano smettere di fumare. Iannone ha detto che era una sigaretta elettronica e quando sono atterrati c’era la polizia in pista. Quando gli agenti hanno visto la coppia si sono messi a ridere, e hanno verificato che non ci fossero sigarette.

Intanto la Top Jets Ltd, compagnia con cui Andrea Iannone vola da anni, ha chiesto scusa e c’è anche una lettera con cui si dissocia dalle azioni del pilota. Belen Rodriguez è stupita da questo comportamento, forse il pilota l’ha fatto per pubblicità, ma adesso rischia di essere licenziato. La showgirl ora è più serena, e se mai scriverà un libro sulla sua vita ci sarà anche questo singolare episodio. Sui social però non tutti sono d’accordo con Belen e sono diversi i commenti contro di lei. Non sappiamo se verrà analizzata la scatola nera dell’aereo ma con tutto quello che succede nel mondo, il ‘presunto’ rapimento e gli attacchi di panico della Rodriguez sono davvero problemi futili.