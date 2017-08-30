Ecstasy contro lo stress: arriva dagli Usa la terapia rivoluzionaria

La ketamina è già usata per trattare il disturbo bipolare, mentre l’LSD viene prescritta per l’ansia, anche l’MDMA è stato inserito nella lista dei farmaci curativi e sarà somministrato sotto stretto controllo dei medici per curare il disturbo post traumatico da stress.

Food and Drug Administration ‘promuove’ l’ecstasy: cos’è una terapia rivoluzionaria?

L’ecstasy o MDMA è una metanfetamina, la sua azione è molto particolare perché questa sostanza psicoattiva agisce direttamente sul cervello regalando felicità e positività. Il rilascio di noradrenalina, dopamina e serotonina influenzano l’umore, ecco perché l’ecstasy è stata indicata per il trattamento della sindrome da stress post traumatico.

Come la cannabis anche l’MDMA potrà essere usata a scopo terapeutico e venduta come un farmaco sotto prescrizione medica. Una notizia che fa discutere molto e non manca l’ironia anche se si tratta di una questione seria. La Breakthrough Therapy (terapia rivoluzionaria) implica l’utilizzo di un farmaco per curare una malattia ‘potenzialmente’ letale e si applica un protocollo rigidissimo per l’approvazione, fatto di test clinici e dimostrazioni mirate a dimostrare che è più efficace delle cure tradizionali.

Disturbo post-traumatico da stress: perché l’ecstasy è una cura?

In seguito ad un trauma come un incidente, una violenza o una guerra, una persona può vivere un profondo disagio psicologico tanto da non riuscire a liberarsi di quanto accaduto. Immagini, percezioni e pensieri ricorrenti che fanno rivivere l’evento. In altri casi invece il paziente dimentica il trauma e si chiude in una sua dimensione. L’ecstasy può portare sollievo al paziente provocando effetti simili a quelli dell'Alzheimer e le quantità prescritte non sono tali da causare lo sballo, ma alleviano la sofferenza.