Marijuana legale in Italia: dove acquistare i vasetti di cannabis Easy Joint?

La legalizzazione delle droghe leggere è una questione che è sempre al centro dell’attenzione, ma il governo non sembra ancora pronto a prendere una decisione. Per questo motivo da circa un mese è in atto una missione sociale: Easy Joint la marijuana legale. Quando è entrata in commercio c’era un ordine ogni 30 secondi e i responsabili dello shop online hanno dovuto sospendere la vendita, come come hanno raccontato a Repubblica.

La cannabis light è un fenomeno di mercato in meno di un mese sono stati venduti 20mila vasetti di erba Eletta Campana, una varietà made in Italy che contiene una percentuale del principio psicoattivo della marijuana inferiore allo 0,6 che è il limite consentito dalla legge. Il prodotto è stato presentato alla Fiera di Bologna e dopo che i curiosi hanno provato l’erba per curare problemi di ansia, insonnia e dolori mestruali sono arrivati gli ordini. In Italia sono 85 i negozi che vendono la marijuana light, il prezzo di un vasetto da 8-10 grammi è di 17 euro. Quest’esperimento ha una funzione sociale ovvero vedere quali sono gli effetti della legalizzazione della marijuana in Italia.

L’idea della canna leggera è nata in Svizzera, l’erba utilizzata per Easy Joint invece viene prodotta dagli agricoltori che coltivano già la canapa sativa a livello industriale. Non essendoci norme sulle infiorescenze si può vendere la marijuana light sono nei grow shop, i negozi specializzati nel mondo cannabis. Le critiche rivolte agli ideatori di Easy Joint riguardano la presenza del seme nel prodotto, nulla di etico o politico. Qualche cliente ha chiamato la cannabis leggera “erba tisana” ma c’è bisogno di una campagna di alfabetizzazione sul prodotto che parte dal processo di produzione e arriva agli effetti post somministrazione. La fascia di età di persone che cercando la marijuana light nei vasetti è over 35 perché non produce l’effetto ‘sballo’ che tanto piace ai ragazzini.