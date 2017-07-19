Caricamento...

Ed Sheeran guest star a Games of Thrones 7: pioggia di critiche su Twitter

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2017

Il cantante Ed Sheeran chiude Twitter dopo il cameo a Game of Thrones 7, era già successo qualche anno fa

Non è certo passato inosservato il cameo del cantante Ed Sheeran guest star della premiere di Game of Thrones 7. La sua apparizione non è stata particolarmente apprezzata e molti fan dello show HBO si sono riversati sul suo profilo Twitter per riempirlo di critiche e insulti. Ed Sheeran è stato costretto a chiudere l’account per qualche ora, poi la popstar è tornata sui suoi passi. Qualche anno fa era già successo qualcosa di simile e l’insofferenza di Ed verso i social aumenta sempre di più.

Game of Thrones 7, esordio record con Ed Sheeran soldato dei Lannister

Nel primo episodio della settima stagione del Trono di Spade 7 intitolato ‘Dragonstone’, Ed Sheeran ha interpretato uno dei soldati dell’esercito dei Lannister. Ad un certo punto l’esercito si è imbattuto in Arya ma non conoscevano la sua reale identità e le hanno offerto del cibo. Il soldato Sheeran ha intonato un brano caro agli appassionati di Game of Thrones che trova rilevanza nella trama cartacea. Altri musicisti hanno fatto dei piccoli cameo nello show HBO, da Will Champion dei Coldplay a Gay Lightbody degli Snow Patrol e persino i Sigur Ròs. A differenza di queste apparizioni quella di Sheeran è stata molto criticata proprio perché ha fatto quello che sa fare: cantare.

Il regista della premiere di Game of Thrones 7, Jeremy Podeswa, ha elogiato il lavoro del cantante che ha definito un attore e una persona fantastica. Il ventiseienne però non ha davvero gradito le critiche e gli insulti sul suo profilo Twitter tanto che ha cancellato tutti i post a partire dal 2015, sono rimaste solo le condivisioni da Instagram e nella bio ha specificato che non userà più il social.

Jeremias e Cecilia Rodriguez nel cast del Grande Fratello Vip 2: ultime anticipazioni

Caso Charlie Gard: il piccolo ottiene la cittadinanza USA, nuove speranze

