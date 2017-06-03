Home Intrattenimento Game of Thrones 7, quando inizia? Come vedere dall’Italia gli episodi de Il Trono Di Spade

Game of Thrones 7, quando inizia? Come vedere dall’Italia gli episodi de Il Trono Di Spade

di Redazione 03/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L’estate 2017 è arrivata e i fan della serie Game of Thrones si stanno preparando a vedere la settima stagione de Il Trono Di Spade: quando inizia? Meglio mettersi in pari con le varie stagioni, in quanto si ha tutto il tempo per capire cosa è accaduto e cosa accadrà a Westeros dopo la Battle of Bastard. Sul web ci sono vari spoiler e anticipazioni sul futuro di Jon Snow, Daenervs, Cersei, Jamie e Tyrion Lannister, Sansa e Arva Stars. Gli episodi de Il Trono Di Spade per la settima stagione saranno sette e andrà in onda domenica 16 luglio 2017 su HBO. Come vedere dall’Italia Game of Thrones 7? Non serve collegarsi su siti streaming illegali, anzi. Scoperto quando inizia la settima stagione negli USA; adesso bisogna capire come seguire dall’Italia gli episodi della settima stagione di Game of Thrones 7, in contemporanea con gli USA. E’ presto detto, basta avere Sky: infatti la pay-tv, in occasione dell’evento del 16 luglio 2017 sulla rete americana HBO, permetterà di vedere le puntate in anteprima. L’opzione è valida anche per chi è abbonato al canale online Now TV di Sky, oltre che per chi segue Sky Atlantic. La prima puntata della settima stagione del Trono Di Spade andrà in onda nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2017 a partire dalle 3.00 di notte circa. Ovviamente, gli episodi saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano: è tutto da confermare se le eventuali puntate doppiate in lingua italiana saranno messe in onda dal lunedì sera. Game of Thrones 7 sicuramente farà stare alzati fino a notte fonda. Il trailer della settima stagione de Il Trono Di Spade, secondo le anticipazioni del web, la battaglia finale è alle porte e porterà allo scontro tutti i principali contendenti al trono, ovvero Daenerys, Cersei e Jon Snow. La minaccia degli Estranei guidati dal Re della Notte si fa sempre più vicina e pericolosa, la quale si aggiunge agli intrighi, agli scandali e ai tradimenti a cui i telespettatori sono ormai abituati. Oltre a quando inizia, la settima stagione è tanto attesa anche per capire le sorti di Bran e scoprire le vere origini del Re del Nord. Pronti allora a seguire gli episodi in lingua originale di Game Of Thrones 7?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp