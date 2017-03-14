Home Intrattenimento Ed Sheeran in concerto a Torino date e info toto canzoni, la possibile scaletta

di Redazione 14/03/2017

Ed Sheeran in poco più di quarantotto ore ha letteralmente conquistato l'Italia. Dalla sua esibizione e intervista egli store di Milano nel mondo della musica italiana non si fa altro che parlate dell'artista londinese e del suo nuovo album. Come sapranno già benissimo i suoi fan, mancano davvero poche ore al concerto di Ed Sheeran nel cuore di Torino. Già da diverse ore i ragazzi sul web sono alla ricerca di maggiori info sulle date, dedicando una particolare attenzione al toto canzoni... Ecco di seguito quale potrebbe essere la possibile scaletta dello show. Ed Sheeran da qualche giorno si trova in Italia dove ha presentato il suo nuovo album Davide, preceduto già dai due singoli Castle on the hill e Shape of you. Dopo il successo ottenuto in occasione del mini live tenutosi negli store di Milano, l'artista londinese attualmente si trova a Torino per allestire i due live del e 16 e 17 marzo che si terranno al Pala Alpitur (Ndr. Ed Sheeran, inoltre ha raggiunto un nuovo record dato che i biglietti sono stati acquistati tutti in pochissime ore sul web). Ma dopo la ricerca dei biglietti ecco che i fan dirottano la loro attenzione su altre info, come quella appunto del toto canzoni. Quali brani ci regalerà Sheeran in occasione delle due date torinesi? I concerti di Ed Sheeran si avvicinano sempre di più e tutti i fan vogliono sapere se l'artista canterà la loro canzone preferita... Cari ragazzi, al momento non vi è alcuna news ufficiale ma bensì tanti rumors sull'esibizione del cantante. Secondo alcuni sondaggi e voci di corridoio ecco quale potrebbe essere la scaletta ufficiale: Castle on the Hill, The A Team, Bloodstream; Thinking Out Loud, Shape of You, Perfect, Lego House, Galway Girl, New Man, Happier, What Do I Know?, Eraser, Dive, Hearts Don’t Break Around Here, How Would You Feel (Paean) e Supermarket Flowers. Che ve ne pare di un concerto così allestito?

