Festa del Papà 2017: messaggi foto e video divertenti WhatsApp e Facebook, auguri e frasi

Redazione Avatar

di Redazione

14/03/2017

Ormai il 19 marzo è vicino, ma non è tropo tardi per festeggiare il babbo: tanti figli stanno cercando in maniera frenetica il regalo ideale per il proprio genitore, ma per la Festa del Papà 2017 bastano degli auguri fatti con frasi originali, messaggi foto e video divertenti inviati ovviamente via WhatsApp e Facebook. Anche se i nostri sono “vecchi”, non è detto che non seguano i social e saranno felici di trovare immagini e filmati divertenti a loro dedicati per questa stupenda ricorrenza volta a festeggiare ogni padre e San Giuseppe. Ogni figlio che si rispetti sa che la Festa del Papà si festeggia il 19 marzo in quanto si celebra San Giuseppe, colui che con umiltà e dedizione fece da padre a Gesù. Il dono ideale per il proprio genitore è il sogno di tutti i figli, ma ogni babbo che si rispetti apprezzerà qualsiasi regalo purché fatto con il cuore. I più grandi sicuramente andranno a caccia di un oggetto concreto, mentre i piccolini sicuramente si cimenteranno con creazioni e lavoretti fatti con le proprie manine. Per completare l’opera, serve il classico bigliettino di auguri: quali frasi possono colpire al cuore questa persona speciale via WhatsApp e quali foto e video divertenti su Facebook?   Le frasi con cui fare gli auguri per la Festa del Papà 2017 possono essere inviate benissimo sfruttando i messaggi WhatsApp visto che sono gratis. Anche chi ha il babbo lontano potrà sentirlo vicino con frasi di auguri divertenti e romantiche. Se invece si ha un papà che stalkerizza i figli sui social, è il momento di smascherarlo inviando Immagini divertenti e video per fare gli auguri su Facebook. Di sicuro gli farà piacere, ma poi chi glielo spiega come fare un secondo profilo social?
Redazione Avatar

Redazione

