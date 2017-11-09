Home Attualità Eduscopio 2017, quali sono le scuole superiori migliori d’Italia

Eduscopio 2017, quali sono le scuole superiori migliori d’Italia

di Redazione 09/11/2017

Il portale della Fondazione Agnelli ha pubblicato online la lista dei migliori istituti italiani, Eduscopio resta uno strumento utile agli studenti per decidere l’istituto superiore da frequentare dopo la terza media: quali sono le migliori scuole superiori italiane nel 2017 Eduscopio 2017, che cos’è il portale della Fondazione Agnelli E’ stata pubblicata online l’edizione 2017 di Eduscopio, il portale realizzato dalla Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati sulle scuole superiori italiane che meglio preparano agli studi e metro di giudizio per gli studenti che, dopo la terza media, dovranno scegliere l’istituto superiore da frequentare. Eduscopio è nato nel 2014 ed è un servizio gratuito. Contiene informazioni sulla qualità degli istituti secondari di II grado di tutta Italia ed è considerata una vera e propria risorsa per gli studenti nel momento della decisione su quale scuola scegliere dopo l’esame di terza media. Eduscopio 2017, come funziona il portale della Fondazione Agnelli Eduscopio analizza la qualità delle scuole superiori italiane, città per città, comune per comune, in relazione a due compiti educativi: la capacità dei licei e degli istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari; la capacità degli istituti tecnici e degli istituti professionali di preparare l'ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all'università. Per sapere qual è la scuola più adatta alle proprie esigenze, studenti e famiglie dovranno seguire una sorta di percorso sul portale, specificando alcune caratteristiche ( ad esempio, se si vuole frequentare l'università o andare al lavoro dopo il diploma, quale indirizzo di studio si pensa di scegliere e in quale comune italiano si ha residenza). Basta un click per confrontare gli istituti superiori nella zona richiesta che offrono quel tipo di indirizzo di studi. Eduscopio 2017, quali sono le migliori scuole superiori italiane Educopio 2017 indica anche quali sono le scuole superiori migliori d’Italia: in vetta alla classifica molti licei pubblici e alcuni istituti privati. A Bologna, il Mighetti sorpassa il Galvani, ma sono sempre i due licei classici più quotati. Nello scientifico felsineo sale in vetta il Copernico, seguito dal Galvani scientifico, e terzo il Fermi. A Milano, il Sacro Cuore di Lambrate (non statale) è il primo dei licei con latino e greco, seguito dal Giosuè Carducci e dal liceo Bartolomeo Zucchi. Testa a testa tra due licei scientifici, l'Alessandro Volta, primo, e il Paolo Frisi di Monza, secondo. A Firenze e provincia il Dante Alighieri guida la classifica del classico, seguito dal Michelangiolo, e terzo il Cicognini-Rodari, a Prato. Il miglior liceo scientifico è a Prato, il Copernico, seguito dal Leonardo da Vinci e il Niccolò Macchiavelli di Firenze. A Roma, la sfida dello scientifico è tra il Virgilio e il Terenzio Mamiani la differenza è minima, seguiti dal Vito Volterra di Ciampino. Per il classico, in vetta è il Torquato Tasso, seguono poi il Terenzio Mamiani e il Dante Alighieri. Infine, a Napoli il liceo Jacopo Sannazaro è indiscusso primo a indirizzo classico, seguito dall'Umberto I e dal Vittorio Emanuele II. Per lo scientifico il Giuseppe Mercalli è il migliore tra quelli partenopei, dopo vengono Elio Vittorini e l'Eleonora Pimentel Fonseca.

