Home Attualità Roberto Spada aggredisce un giornalista Rai, video virale sul web

Roberto Spada aggredisce un giornalista Rai, video virale sul web

di Redazione 09/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono ancora sconosciute le cause che hanno spinto Roberto Spada, membro di una famiglia già nota per i suoi atti criminali, ad aggredire un giornalista Rai. Stamattina però la redazione ha deciso di rendere noto il video del pestaggio, diventato già virale sul web. Roberto Spada contro un giornalista Rai, video virale Secondo quanto reso noto dalla Rai uno dei suoi giornalisti, Daniele Piervincenzi, e il film maker Edoardo Anselmi, sono stati aggrediti durante la realizzazione di un servizio. I due inviati della redazione Nemo si erano recati a Ostia per realizzare un servizio su l'elezioni municipali comunali, come già avvenuto la scorsa settimana. Questa volta lo scopo del giornalista aggredito Daniele Piervicenzi era capire quale tipo di legame ci fosse tra Roberto Spada e il candidato di Casapound svelato non molto tempo fa da una fotografia. L'immagine in questione mistra Roberto Spada e il candidato abbracciati. Che vi sia un accordo politico tra i due uomini rincorsi in un certo qual modo dal giornalista aggredito? In ogni caso la redazione del programma Rai ha deciso di mandare in onda il video che in pochissimo tempo è diventato virale sul web. Roberto Spada accusa il giornalista aggredito: "Non voglio rilasciare nessuna intervista" La Rai ha da poco diffuso la notizia secondo cui Roberto Spada, membro della nota famiglia criminale, è indagato per lesioni a danno dell'inviato di Nemo Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi. Sembrerebbe infatti che il giornalista aggredito da Roberto Spada ha l'unica colpa è stata quella di aver chiesto la natura dei legami con il candidato di Casapund. "Perdonatemi... Rispetto il lavoro di tutti. Dopo un'ora e mezza di non voglio rilasciare nessuna intervista. Sono entrati a forza in un associazione riservata a soli soci e spaventando mio figlio. Voi che avreste fatto", così Roberto Spada ha giustificato il suo gesto su Facebook. D'altro canto il giornalista aggredito ha raccontato: "Mi ha sorriso e poi mi ha colpito violentemente con una testa sul naso, rompendomelo".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp