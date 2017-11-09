OVH down, problemi elettrici per il datacenter di Strasburgo

OVH è down, mezza Europa è offline. Il provider di servizi hosting più conosciuto e famoso del mondo da qualche ora ha dei problemi. Su Twitter tantissime le segnalazioni

OVH down 9 novembre 2017: posta elettronica bloccata

Da qualche ora OVH è down e non c'è nessun comunicato ufficiale da parte dell'azienda di Strasburgo. In rete si è scatenato il panico tra gli utenti perché la posta elettronica è bloccata ma ad avere problemi sono soprattutto gli addetti ai lavori perché OVH è uno dei servizi di hosting più utilizzati. Purtroppo il guasto non riguarda solo uno o due server ma l'intero datacenter di OVH, l'hashtag #ovhdown è diventato già virale e i tweet non sono ironici come nel caso di #whatsappdown, #facebookdown e ancora #instagramdown.

Servizi di hosting: OVH tra i migliori dopo il down di oggi?

Secondo le prime indiscrezioni pare che a mandare offline OVH sia stato un problema elettrico, ma nel datacenter di Strasburgo si sarebbero verificati anche altri problemi con i collegamenti di rete in fibra ottica. OVH è una società che offre servizi a prezzi vantaggiosi e molti utenti la scelgono proprio per questo. Non sappiamo ancora quali saranno le ripercussioni dal punto di vista economico, intanto speriamo che qualcuno riattacchi quanto prima la spina ai server di OVH per riaccendere il web. Come comunicano su Twitter, i tecnici OVH stanno lavorando per ripristinare la connettività sulle linee principali, ad essere offline sono i datacenter RBX SBG GRA LIM ERI. Qualcuno ha segnalato che questa è la terza volta che succede in una settimana. Riusciranno a risolvere il problema definitivamente? Lo scopriremo solo cliccando.