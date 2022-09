Il crollo del Partito Democratico alle elezioni politiche del 25 settembre del 2022 è stato il più manifesto, sotto diversi punti di vista, nell’ambito dell’ultima tornata elettorale. Il partito di centrosinistra ha raggiunto il risultato più basso di sempre in ambito elettorale – dal dopoguerra – a seguito di una campagna elettorale definita, da molti, come “disastrosa”; tra schieramenti e alleanze non ritenuti validi, clima di propaganda sbagliato nei toni e nella comunicazione e, in ultimo, il risultato alle urne, tutto lasciava presagire che Enrico Letta potesse dimettersi dalla segreteria del Partito Democratico. Così sarà, rispetto a quanto specificato dal segretario al Nazareno, dove ha commentato il risultato elettorale.

Partito Democratico, Enrico Letta: “Faremo opposizione dura e intransigente”

Il primo commento di Enrico Letta, offerto ai giornalisti presenti al Nazareno, c’è stato a proposito della decisione del Partito Democratico, che agirà in quanto primo partito di opposizione. I risultati elettorali mostrano una tendenza molto chiara: per quanto sia il secondo partito più votato in Italia, il PD è molto distante da Fratelli d’Italia ed è stato insidiato anche la Movimento 5 Stelle, che ha avuto una grande ripresa nell’ambito della campagna elettorale.

Enrico Letta si è assunto le sue responsabilità per quanto riguarda i toni di una campagna elettorale ritenuta “disastrosa” sotto diversi i punti di vista; la posizione del Partito Democratico, naturalmente, sarà quella di opposizione al governo. Nel parlare ai giornalisti presenti e agli elettori, Letta ha spiegato di voler realizzare “un’opposizione dura e intransigente”, aggiungendo quanto segue: “Gli italiani e le italiane hanno scelto, una scelta chiara e netta, la destra, il governo avrà un governo di destra. Oggi è un giorno triste per l’Italia e l’Europa”.

Enrico Letta si dimette? Il segretario del Partito Democratico non si ricandiderà al Congresso

Alla constatazione del risultato elettorale fallimentare per il Partito Democratico, il segretario del PD Enrico Letta ha spiegato che non si ricandiderà al Congresso per la segreteria del Partito, che ci sarà a marzo del 2023. Enrico Letta ha spiegato che si occuperà autonomamente di convocare il Congresso che permetterà di comprendere quale sia il nuovo segretario del PD.

Questa decisione sottolinea, come spiegato da parte dello stesso capo del partito, che Enrico Letta non si dimetterà; la decisione di dimettersi complicherebbe la situazione del Partito Democratico, che dovrebbe sostenere la scelta di un traghettatore verso il Congresso.