Nuova banconota da 50 euro in arrivo in Italia dal 4 Aprile: nuovo taglio e più scura- FOTO

Dopo l'introduzione delle nuove banconote da 5, 10 e 20 euro, entra in circolazione inanche ladaa partire dal prossimo. Si tratta infatti della quarta serie di "Europa" che prosegue il suo passo dopo i tagli più piccoli. La decisione della Banca Centrale europea di mettere in circolazione nel territorio dei Paesi aderenti alla moneta unica le nuove banconote modificate nell'aspetto e nel colore, è funzionale ad un'altra -in realtà primaria- esigenza, ovvero quella di scongiurare i numerosi tentativi di falsificazione della moneta europea. Larappresenta poi, stando a dati ufficiali, ben il 45 % di tutte le banconote in circolazione e quindi la più usata per gli acquisti giornalieri o occasionali. Motivo per il quale è ancora più alta la percentuale di rischio di falsificazione della stessa. https://www.youtube.com/watch?v=5CdymqROiYs

Ecco il Video ufficiale di presentazione della nuova banconota da 50 euro

Ladaemessa dalla Banca Centrale Europea ed in circolazione indal prossimo, è dotata di speciale tecnica di stampa e nuovi accorgimenti tecnici per proteggerla dal pericolo di falsificazione. Ma soprattutto subirà notevoli modifiche anche da un punto di vista estetico: sarà infatti stampata con un nuovo taglio rispetto al passato, e con colori molto più accesi e dominanti. Lasarà ispirata al tema "Epoche e stili" e realizzata dal bozzettista di Berlino Reinhold Gerstetter. In più la scritta EURO non sarà rappresentata soltanto con caratteri greci e latini ma anche con quelli cirillici. Non più 5 ma ben 10 varianti linguistiche per la scritta dell'acronimo della BCE, ovvero della Banca Centrale Europea.