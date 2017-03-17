Caricamento...

Nuova banconota da 50 euro in arrivo in Italia dal 4 Aprile: nuovo taglio e più scura- FOTO

Redazione Avatar

di Redazione

17/03/2017

Dopo l'introduzione delle nuove banconote da 5, 10 e 20 euro, entra in circolazione in Italia anche la nuova banconota da 50 Euro a partire dal prossimo 4 Aprile 2017. Si tratta infatti della quarta serie di "Europa" che prosegue il suo passo dopo i tagli più piccoli. La decisione della Banca Centrale europea di mettere in circolazione nel territorio dei Paesi aderenti alla moneta unica le nuove banconote modificate nell'aspetto e nel colore, è funzionale ad un'altra -in realtà primaria- esigenza, ovvero quella di scongiurare i numerosi tentativi di falsificazione della moneta europea. La banconota da 50 euro rappresenta poi, stando a dati ufficiali, ben il 45 % di tutte le banconote in circolazione e quindi la più usata per gli acquisti giornalieri o occasionali. Motivo per il quale è ancora più alta la percentuale di rischio di falsificazione della stessa banconota. https://www.youtube.com/watch?v=5CdymqROiYs

Ecco il Video ufficiale di presentazione della nuova banconota da 50 euro

La nuova banconota da 50 euro emessa dalla Banca Centrale Europea ed in circolazione in Italia dal prossimo 4 Aprile 2017, è dotata di speciale tecnica di stampa e nuovi accorgimenti tecnici per proteggerla dal pericolo di falsificazione. Ma soprattutto subirà notevoli modifiche anche da un punto di vista estetico: sarà infatti stampata con un nuovo taglio rispetto al passato, e con colori molto più accesi e dominanti. La banconota da 50 euro sarà ispirata al tema "Epoche e stili" e realizzata dal bozzettista di Berlino Reinhold Gerstetter. In più la scritta EURO non sarà rappresentata soltanto con caratteri greci e latini ma anche con quelli cirillici. Non più 5 ma ben 10 varianti linguistiche per la scritta dell'acronimo della BCE, ovvero della Banca Centrale Europea.
