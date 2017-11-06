Home Politica Elezioni regione Sicilia, Musumeci in vantaggio su Cancelleri

Elezioni regione Sicilia, Musumeci in vantaggio su Cancelleri

di Redazione 06/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le elezioni nella regione Sicilia stanno entrando sempre di più nel vivo. Dopo expoit avuto ieri sera sembra che Nello Musumeci si ormai in netto vantaggio su Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. La Sicilia dunque entro stasera "diventerà bellissima"? Elezioni regione Sicilia, Musumeci verso la presidenza? Le elezioni che si sono tenute ieri nella regione Sicilia sono diventata una vera e propria battaglia all'ultimo voto. Nello Musumeci e la sua #DiventeràBellissima sono diretti verso la presidenza dell'Ars, anche se al momento è impossibile confermare il dato con estrema certezza. Il Movimento 5 Stelle ha imposto la sua forza politica in Sicilia, che Giancarlo Cancelleri sia pronto a stupire tutti con un colpo di scena? Secondo i primi risultati ufficiali troviamo Nello Musumeci con il 39,2% delle preferenze di voto mentre Cancelleri con il 35,2%, motivo per cui si è costretti a parlare ancoro di bilancio non ufficiale. Per avere un quadro più chiaro della situazione bisognerà aspettare la tarda serata. Elezioni regione Sicilia, Beppe Grillo: Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica d'Italia Il Movimento 5 Stelle non vede il risultato ottenuto in occasione dell'elezioni tenutesi nella regione Sicilia come una vera e propria sconfitta. Beppe Grillo nel suo blog in un certo qual modo parla di un reale punto di partenza affermando: "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica d'Italia". La conferma secondo il politico viene dai primi risultati ufficiali, che potrebbero essere stravolti da un momento all'altro. Elezioni regione Sicilia, #DiventeràBellissima? Mancano poche ore ormai e i siciliani sapranno chi sarà il loro nuovo presidente. Sui vari social network però la vittoria di Nello Musumeci per queste elezioni tenutesi nella regione Sicilia sembra essere quasi scontata. Non è difficile leggere infatti post accompagnati dallo slogan del movimento, ovvero #DiventeràBellissima. Ricordiamo che al momento Nello Musumeci è in testa con quasi il 40% delle preferenze, anche se l'ufficialità della vittoria assoluta potrà essere data solo in tarda serata quando finirà definitamente il testa a testa con Cancelleri.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp