Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? L’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembrano essere sempre più vicina. La showgirl, finita la sua esperienza al Grande Fratello Vip, spesso si è ritrovata in compagnia dell’ex marito e il figlio Nathan Falco.

Le smentite su un possibile ritorno di fiamma

Le smentite su un possibile ritorno di fiamma sono arrivate direttamente da Elisabetta che in una lunga intervista alla trasmissione Verissimo con Silvia Toffanin, a cui è stata ospite qualche settimana fa, ha dichiarato che attualmente è single e che sta proprio bene così. Quindi smentiti tutti i giornali di cronaca rosa che credevano nella loro reunion tranne che uno.

Si, perché il settimanale Nuovo scrive e sottolinea in un articolo che molte fonti vicine alla coppia sanno che c’è del tenero tra i due e che la showgirl e l’imprenditore piemontese abbiano passato delle notti sotto lo stesso tetto nella casa romana della 41enne. Spesso la Gregoraci, però, ha sottolineato come il loro rapporto sia speciale sopratutto per il figlio Nathan Falco. I due vanno spesso in giro insieme, hanno passato il Natale a Dubai e hanno incontri pubblici al parco.

Tutti vorrebbero vedere insieme Elisabetta e Flavio

Tutti vorrebbero vedere insieme Elisabetta e Flavio, ma a quanto pare rimarrà solo una fantasia. La Gregoraci ci ha fatto sognare anche nel periodo in cui ha partecipato al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dove ha avuto un rapporto d’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli il quale ora sta con Giulia Salemi.

Proprio Pierpaolo, al compleanno della Gregoraci che è stato lo scorso 8 febbraio, le ha fatto un augurio speciale. Elisabetta e Flavio non si sono mai allontanati e è evidente che tra i due c’è un rapporto di grande complicità. I hanno un figlio in comune e si vogliono bene, ma almeno per adesso rimane solo un rapporto super speciale.