Nasa, Perseverance è su Marte. Il ruolo dell’Italia nella missione (VIDEO)

Il rover della Nasa Perseverance è arrivato su Marte. Il robot ha viaggiato per 203 giorni coprendo una distanza di oltre 470 milioni di chilometri. Perseverance ha fatto tutto in autonomia solo con l’aiuto dei suoi sistemi di bordo e senza ricevere correzioni dal centro di controllo.

Il rover della Nasa completa il viaggio poco prima delle 22 di giovedì 18 febbraio 2021. Perseverance ha raggiunto il suolo di Marte dopo aver fatto un lunghissimo viaggio partito la scorsa estate. Come riportato anche da Adnkronoss, l’Italia ha avuto un ruolo importantissimo nella missione.

Giorgio Saccoccia, il presidente dell’Asi, ha sottolineato a RaiNews24 come l’Italia abbia avuto un ruolo da leader in questa missione del programma Mars Sample Return. Invece, la ricercatrice dell’Inaf di Firenze napoletana Teresa Fornaro ha dichiarato che: “Cercheremo tracce di vita su Marte e il rover Perseverance sarà capace di cercare queste ‘tracce'”. Poi continua: “Il mio ruolo sarà aiutare nell’interpretazione dei dati degli strumenti a bordo del rover e di comprendere se ci sono i ‘segnali’ di vita”.

Il rover della Nasa è grande quanto un suv, più o meno, e per arrivare sul pianeta rosso ha dovuto effettuare una manovra molto complessa. Per rallentare la sua corsa, Perseverance ha dovuto aprire un grande paracadute mentre si trovava a un’altitudine di 11mila metri e raggiungendo una velocità di 1.600 chilometri orari.

Perseverance, sfruttando i suoi retrorazzi, è atterrato sul suolo di Marte sano e salvo alle 21:44 (ora italiana). nella sala di comando della Nasa è scoppiata la gioia e la felicita di tutti gli ingegneri, i ricercatori e gli scienziati: “Con l’elicottero Ingenuity Mars attaccato alla pancia, è atterrato in sicurezza su Marte”.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021