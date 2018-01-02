Home Intrattenimento Don Matteo 11 quando inizia? Carlo Conti nel cast pronto al suo debutto come attore

di Redazione 02/01/2018

Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo è pronto al suo debutto come attore? La notizia ha lasciato sorpresi i fan del conduttore italiano che inaugura questo 2018 con una nuova avventura lavorativa. A quanto pare Carlo Conti farà parte del cast di Don Matteo 11, ma quando inizia la fiction? Carlo Conti addio a Sanremo, Ecco le novità Gli ultimi tre anni per Carlo Conti sono stati davvero molto intensi, il conduttore ha dato una grande prova di sé non sono nella fascia pomeridiana ma conquistando anche la prima serata di Rai 1. Gli innumerevoli successi gli hanno permesso anche di aggiudicarsi Sanremo per ben tre anni di fila, scegliendo di volta in volta a conquistare il pubblico grazie a una lunga serie di novità. Ricordiamo che le tre edizioni di Sanremo presentato da Carlo Conti sono state segnalate dall'arrivo di grandi artisti come Francesco Gabbani, considerato il cantante dei record, Ermal Meta, aggiudicatosi appellativo di nuovo poeta italiano. Chiusa questa parentesi però Carlo Conti è pronto ad accogliere la nuova carriera, scopriamo insieme di cosa si tratta. Don Matteo 11 anticipazioni, Simone Montedoro ci sarà? Don Matteo 11 tornerà nel 2018 con degli importanti addii. Come specializzato da tempo Simone Montedoro ha deciso di dire addio a una delle serie TV più amata dagli italiani, pertanto ha deciso di non vestire più i panni di Giulio Tommasi. Il perché di questa decisione non è mai stato reso noto dall'attore, ma a pochi mesi dall'inizio di Don Matteo 11 e dalle varie anticipazioni presenti sul web l'unica notizia certa riguarda Simone Montedoro che non sarà più nella serie. Che Carlo Conti sia pronto a prendere il suo posto? Carlo Conti nel cast di Don Matteo 11? Nell'arco delle ultime ore è stato ufficializzato il nuovo impegno lavorativo di Carlo Conti, che per un breve periodo abbandonerà i panni di presentatore per fare l'attore. Il il conduttore che ha rivoluzionato Sanremo ha deciso di prendere parte a Don Matteo 11, ma differentemente da come la pensano i fan il suo esordio dottore non durerà così tanto. Carlo Conti Infatti apparirà soltanto in una puntata della fiction italiana, ovvero la quattordicesima anche se al momento dal set della serie TV non è stata ancora ufficializzata del tutto questa notizia né tanto meno quando inizia la serie.

