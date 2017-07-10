Emergency, scontri nella Ong: Cecilia Strada non è più presidente

Cecilia Strada, la figlia del fondatore di Emergency è stata sostituita: il nuovo presidente della Ong è Rossella Miccio

Sorpresa ai vertici di Emergency, Cecilia Strada presidente della Ong dal 2009 è stata sfiduciata dal direttivo. Una vera e propria doccia fredda per la figlia del fondatore dell’associazione umanitaria italiana Gino Strada. Il cambio al vertice è stato comunicato con un breve comunicato inviato a soci e volontari e sono tante le domande senza risposta. Secondo l’Espresso la decisione dipende dal bivio in cui si trova al momento Emergency e quindi se deve tornare alla sua impostazione ‘idealista’ o allinearsi alle altre Ong accettando fondi e finanziamenti dal governo e dalle grandi imprese che vogliono utilizzare il logo per cambiare la pessima reputazione (Eni è solo una di queste).

Cecilia Strada negli ultimi mesi si è schierata apertamente contro la collaborazione con governi e privati, mentre il direttivo, nonostante le epurazioni per metà era per la normalizzazione. Nel 2014 c’era stato uno scontro ai vertici di Emergency, quando Matteo Renzi decise di scendere in campo nella partita organizzata dalla Ong, che ritirò la sua partecipazione per non creare altri problemi. All’epoca dei fatti il diniego di Cecilia pare che non venne digerito nemmeno dal padre Gino Strada. Un altro aspetto dei ‘mal di pancia’ nella gestione della Ong riguardano proprio la successione e l’eredità del fondatore che, avendo raggiungo la veneranda età di 69 anni, potrebbe lasciare le leve dei comandi da un momento all’altro.

Chi è Rossella Miccio il presidente di Emergency?

Cecilia Strada è stata sostituita da Rossella Miccio. La donna sino a ieri era occupata nell’ufficio umanitario ed è considerata la collaboratrice più fedele di Gino Strada. L’organo esecutivo di Emergency attualmente si compone di otto persone (inclusi Gino e Cecilia). Alcuni dirigenti temevano che i loro ruolo sarebbero stati messi in discussione e da qui la decisione di far fuori Cecilia Strada. In ogni caso quanto accaduto oggi ha lasciato tutti senza parole, i volontari non si erano nemmeno accorti degli scontri. Pur essendo trasparente nella gestione dei progetti, Emergency ha alcune lacune dal punto di vista della gestione della governance. Adesso il prossimo passaggio sarà nell’assemblea dei soci.