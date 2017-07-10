Umberto Bossi condannato a 2 anni e 3 mesi: ha usato i fondi della Lega

Bossi padre e figlio condannati insieme all’ex tesoriere della Lega per aver sperperato i soldi del partito

Il processo The Family è arrivato alla conclusione con la condanna per Umberto Bossi, il figlio Renzo detto Il Trota e l’ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. I giudici di Milano hanno deciso di infliggere una pena pari a 2 anni e 3 mesi per il fondatore della Lega, 1 anno e 6 mesi per il figlio Renzo, e 2 anni e 6 mesi per Belsito. Il nome di questo processo deriva proprio dalla scritta sulla cartella sequestrata a Belsito in cui erano rendicontate tutte le spese che la famiglia Bossi aveva fatto con i soldi del Carroccio, molti di questi fondi erano soldi dei rimborsi elettorali. Per la Procura quello di Umberto Bossi era “un modo di agire consolidato e concordato”.

Processo The Family, le indagini e l’accusa a Bossi padre, figlio ed ex tesoriere della Lega

Francesco Belsito tra il 2009 e il 2011 si sarebbe appropriato di 500mila euro, mentre Umberto Bossi avrebbe speso 208mila euro per spese personali, a Renzo Bossi sono stai addebitati 145mila euro di multe e altri soldi per assicurazioni, acquisto di un’auto e la laurea albanese. Incredibile la deposizione del figlio di Bossi che disse di aver saputo solo durante le indagini di aver conseguito questo titolo di studio all’estero. Ancora oggi ha ribadito che la Lega non ha mai pagato per lui anzi ha creduto nel partito sin dalla sua costituzione. È stato assolto da parte delle accuse e non ci sono prove che abbia usato quei soldi.

Uno dei legali di Umberto Bossi, come riporta Repubblica, aveva chiesto di sollevare la questione di “legittimità costituzionale della disciplina dell'appropriazione indebita” perché viola il principio di ragionevolezza e punisce la condotta relativa all’appropriazione di cose comuni mentre sono stati depenalizzati reati più gravi.