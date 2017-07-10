Grande Fratello Vip Valerio Scanu tra i concorrenti, ecco la verità
di Redazione
10/07/2017
Grande Fatello Vip coming soon... Da settimane ormai si parla dei possibili concorrenti e nella lista figura anche Valerio Scanu. Il cantante, ex allievo di Amici e vincitore di Tale e Quale Show, ha messo in chiaro la sua posizione lavorativa raccontando la verità sui vari rumors. Il Grande Fratello Vip sta per entrare nel vivo della sua preparazione. Il reality show comincerà il prossimo settembre e già entro la fine di luglio potremmo scoprire chi saranno gli effettivi concorrenti. Da settimane si parla di una possibile partecipazione dal GF Vip di Valerio Scanu, ma non solo dato che il cantante era dato tra i vip già sicuri per la prossima edizione dello show. Dunque Valerio Scanu entrerà o no nella casa più spiata di'Italia? A quanto pare il cantante non farà parte del cast del Grande Fratello Vip, a chiarire tutto con immensa delusione dei fan è stato lo stesso Valerio Scanu. Il perché del rifiuto dell'artista sarebbe molto semplice... A quanto pare Scanu nel periodo del reality sarà molto impegnato nella realizzazione del suo nuovo album, inoltre sarà in giro per l'Italia con diverse date del tour. Valerio Scanu dunque ha detto "no" al Grande Fratello Vip. Chi sarà il prossimo personaggio a rifiutare l'invito di casa Mediaset? In cima alla lista dei "no" troviamo Aurora Ramazzotti, sempre più concentrata sull'università e il nuovo amore. Inoltre la figlia di Michel Hunziker e Eros anche quest'anno potrebbe essere impegnata con la fascia pomeridiana di X-Factor, anche se al momento nulla è stato ancora confermato.
