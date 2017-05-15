Emma Marrone contro il pubblico di Amici 16, censurata durante le registrazione
di Redazione
15/05/2017
Emma Marrone contro il pubblico di Amici 16. La cantante salentina ormai è davvero incontenibile e i fan del programma non accettano più le sue scelte. In occasione della nuova registrazione dello show la Marrone è stata pure censurata. Cosa sta succedendo realmente a Emma? Emma Marrone come Morgan? La cantante salentina è riuscita a scatenare l’ira dei fan di Amici 16. La diatriba tra Emma e il pubblico è nata dopo l’eliminazione di Thomas Bocchimpiani. Il ragazzo, considerato la rivelazione artistica di Amici 16, sarebbe stato eliminato a causa di una strategia sbagliata. Emma Marrone infatti avrebbe deciso di salvaguardare Mike Bird e non sottoporlo così al televoto contro Federica Carta. Il pubblico di Amici 16, nei vari commenti sui social, l’ha accusata di leggerezza e di prediligere eccessivamente Mike Brid. Ma la protesta per la Marrone però non finisce qui… Durante l’assembramento della puntata di Amici di Maria De Filippi la regia avrebbe preferito censurare una battuta hot che la cantante salentina avrebbe fatto proprio a Stefano De Martino. Emma Marrone censurata per una battuta hot? I rapporti personali tra Emma e Stefano De Martino non sono stati mai davvero chiari, anche se i due hanno mantenuto sempre un certa distanza. La battuta che la regia di Amici 16 avrebbe censurata è stata detta dalla cantante durante la prova iniziale del programma che determina quale delle due squadre si esibirà per prima. Nella sfida scelta per le due coach ci sono in ballo dei reggiseni, motivo per cui Emma Marrone avrebbe detto al ballerino: "Stefano aiuta Elisa, vabbè che sei bono solo a toglierli”. Come mai la battuta è stata censurata? Che tra Emma e Stefano questa volta stiano davvero pensando di tornare insieme?
