U&D gossip: Rosa Perrotta corteggiata da Pippo Inzaghi

di Redazione 15/05/2017

Ormai Rosa Perrotta sembra pronta per comunicare la sua scelta a Uomini e Donne, indecisa tra Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione. Ma nelle ultime ore una clamorosa news di gossip rischia di far saltare tutti i piani dei due corteggiatori perché sulla nella tronista avrebbe messo gli occhi niente meno che Pippo Inzaghi, noto latin lover come insegna la lunga storia con la showgirl Alessia Ventura. Come svela in anteprima il blog Il Vicolo delle News, il noto allenatore ed ex campione di calcio avrebbe inviato un messaggio su uno dei profili Instagram dedicati alla tronista pensando di parlare direttamente con lei, mentre in realtà di trattava soltanto di una fan. Inzaghi ha chiesto se la poteva corteggiare e la ragazza gli ha chiesto se fosse veramente interessato a conoscerla di persona ma lui a quel punto non ha più risposto. Fatte le opportune verifiche, sembra che quel profilo corrisponda a Pippo e che non sia quindi un fake, anche se potrebbe esserci stata la mano di un hacker. Ma in ogni caso il fascino della modella salernitana ha colpito molti che sono rimasti abbagliati dalla sua bellezza e dai suoi modi di fare. A questo punto Rosa deciderà comunque di chiudere la sua avventura a Uomini e Donne con la scelta oppure chiuderà il suo percorso ancora come single contattando poi in privato il suo spasimante così famoso?

