Emma Marrone fidanzato: gli ultimi gossip

di Redazione 20/06/2017

Il gossip dell’estate 2017 sarà sicuramente catalizzato su Emma Marrone e il suo presunto fidanzato: la situazione sentimentale della cantante salentina, dapprima concorrente e vincitrice di Amici e poi coach nella fase serale del talent show di Maria De Filippi, ufficialmente ha lo stato di single sui social network, anche se rumors, atteggiamenti e soprattutto avvistamenti fanno pensare al contrario. L’ultimo periodo è stato abbastanza frenetico: da una parte Stefano De Martino, il suo ex che si è lasciato con la moglie Belen Rodriguez, mentre dall’altra l’attore Riccardo Scamarcio, il quale dopo la love story con Valeria Golino, con cui stata per coronare a nozze, non si è saputo più nulla delle sue conquiste amorose. Quello che accumuna Emma Marrone, Riccardo Scamarcio e Stefano De Martino è proprio l’essere single e in cerca dell’amore, o almeno così pare. A tutti e tre, a cadenza regolare, vengono affibbiati diversi flirt e love story, ma è possibile che uno tra il ballerino o l’attore possa essere il fidanzato della cantante salentina? Emma e Stefano, come si dice, hanno già dato, visto che Belen Rodriguez si è messa in mezzo e ha portato via il ballerino da lei. Ma dopo un figlio e il matrimonio, il sogno d’amore di Stefano De Martino si è infranto. Poco male, perché Emma Marrone dopo la botta iniziale ha frequentato per un periodo l’attore Marco Bocci, ma la storia non dura. Dopo aver conosciuto Laura Chiatti nel 2013, anche lui convola a nozze. Ma il colpo di fulmine con Fabio Borriello, fratello di Marco che, manco a dirlo, è l’ex fidanzato di Belen, riaccende le speranze. Purtroppo anche questo amore naufraga. Recentemente, la cantante salentina è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con l’attore Riccardo Scamarcio, conosciuto sul set de La Cena Di Natale. I due hanno smentito e la cantante ha rinforzato l’idea che con De Martino è finita per sempre, visto che per il suo compleanno non è stato invitato, nonostante ci fossero presenti molte persone dell’entourage di Amici. Estate 2017 da single per Emma o ci sarà una terza persona a farle battere il cuore e diventerà il suo fidanzato? Molti sostengono che lei faccia coppia con un ragazzo non famoso e per questo sta facendo di tutto per nascondere la sua identità ai paparazzi e ai media, anche per preservare la sua love story. E chissà se i fiori d’arancio stavolta arriveranno anche per lei!

