Uomini e Donne news: Ludovica Valli ha un nuovo amore?

di Redazione 20/06/2017

Mentre Beatrice Valli in questi giorni sta facendo parlare i suoi fans per la gravidanza ormai prossima ma anche per le rivelazioni sulla mancata proposta di matrimonio da parte del suo compagno, l'ex tronista Marco Fantini, invece Ludovica Valli negli ultimi mesi sembra essere sparita. Un'assenza strana, la sua, che però sembra giustificata dalla nuova storia d'amore di cui è protagonista con il calciatore Antonio Mirante e che deve rimanere segreta. La love story fra l'ex tronista di Uomini e Donne e il portiere del Bologna in serie A in realtà sembra andare avanti da mesi, ma fino ad oggi entrambi sono stati molto attenti a non farsi sorprendere dai paparazzi e a non postare mai immagini che potessero far immaginare una relazione. Negli ultimi giorni però qualcosa è successo: Ludovica via social ha fatto sapere di essere concentrata sull'esame di maturità che sta per dare come privatista a Bologna ma in realtà dalle immagini viste nelle sue Instagram Stories sembra essere stata in un villaggio turistico. E nei giorni scorsi la sorella di Mirante, che ha cominciato a seguire la Valli, ha postato alcune foto di un posto che sembra essere lo stesso dove era l'ex tronista. Così diversi followers di Ludovica hanno commentato quelle foto e lei ha provveduto ad eliminare subito quelli che alludevano alla relazione. Poi però ha postato un'altra immagine mentre era in treno e tornava a casa dalla vacanza. Ufficialmente però non svela nulla, forse perché è rimasta troppo scottata dalla storia con Fabio Ferrara, sua scelta a Uomini e Donne e poi lasciato tra mille polemiche.

