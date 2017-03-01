Home Attualità Emma Marrone foto instagram, la cantante salentina super sexy

di Redazione 01/03/2017

L’estate sembra ancora lontana, ma Emma Marrone ha deciso di giocare in anticipo. Così, come confermano le ultime news di Instagram, la cantante salentina ha mandato in visibilio i suoi fans (e non solo) postando sul suo profilo un’immagine molto sexy in bikini. Un costume nero e molto semplice ma anche accattivante che mostra Emma in splendida forma con lo sfondo del suo amatissimo Salento. Ma il fisico non è l’unica cosa che la Marrone ha deciso di mostrare in pubblico: infatti c’è un’altra novità, quella di un tatuaggio nella parte interna del braccio destro. In nome, Uccia, che racchiude tutto l’affetto provato per l’amatissima nonna, quella che le è sempre stata vicina nei momenti difficili e l’ha incoraggiata quando il sogno di diventare una cantante non sembrava possibile. Un tatuaggio che va ad aggiungersi agli altri già presenti sul suo corpo, ognuno con un significato particolare e profondo per la cantante salentina. Nel presente e nel prossimo futuro di Emma c’è una pausa di riflessione, come ha confessato lei stessa, per riprendersi da tre anni vissuti a tutta tra nuovi album, concerti e impegni televisivi come coach nel ‘serale’ di Amici. Ora vuole dedicare più tempo alla sua famiglia e a se stessa, magari anche all’amore che ancora non ha trovato. Ma i suoi fans possono stare tranquilli, la lontananza non durerà troppo tempo.

