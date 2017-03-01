Massimo Ceccherini si sposa sull'Isola dei Famosi 2017, Giulia Calcaterra lasciata dal fidanzato: Dario ti amo
di Redazione
01/03/2017
Massimo Ceccherini si sposa sull'Isola dei Famosi 2017! Per un amore che fiorisce sempre di più però ce n'è uno che muore... Giulia Calataterra lasciata dal fidanzato? L'ex velina evita qualsiasi commento e fa una semplice dichiarazione: "Dario ti amo".
Isola dei Famosi 2017 gossip Giulia Calcaterra, la verità su Simone SusinnaLa puntata serata dell'Isola dei Famosi 2017 ieri sera ha lasciato tutti senza parole. Dopo le forti emozioni di Raz Degan insieme a Paola Barale e la proposta di matrimonio che la compagna ha fatto a Massimo Ceccherini... Ecco che arriva quasi il rovescio della medaglia. In questi giorni infatti sembrerebbe che Giulia Calcaterra si sia avvicinata sempre di più al naufrago Simone Susinna, tanto che la cosa non è stata gradita al fidanzato dell'ex velina decidendo così di lasciarla a sua insaputa. Ieri sera però Vladmir Luxuria ha lanciato un piccolo, ma rumoroso sassolino, chiedendo a Giulia Calcaterra e Simone Susinna se effettivamente tra i due fosse nato qualcosa che stanno cercando di nascondere. La ragazza, forse per deviare un po' l'attenzione del gossip, ha mandato in nomination l'amico affermando che il Susinna sta patendo troppo la fame.
Isola dei Famosi 2017 Giulia Calcaterra fidanzato: "Fate rimanere Giulia in quell'isola"Alessia Marcuzzi però decide comunque di chiamare Giulia Calcaterra in disparte spiegandole che nel corso della settimana il suo fidanzato abbia deciso di lasciarla sua insaputa, proprio attraverso i media. La ragazza, con grande stupore del pubblico, è rimasta composta non cedendo così alla furia del momento e spiegando la sua posizione e il legame con Simone Sussina. Il discorso della naufraga si è poi concluso con una dichiarazione: "Dario ti amo". Il fidanzato, Diego Dario, è tornato a parlare sui social: Fate rimanere Giulia in quell'isola! Perché merita di stare li!!!". Diego Dario ha risposto con amore oppure è un'ulteriore frecciatina?
