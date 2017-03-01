Uomini e donne trono over gossip: Gemma e Michele insieme? Le parole di Tina Cipollari

Tina Cipollari si scaglia contro Gemma e Michele la nuova coppia del trono over di Uomini e donne. L’opinionista del dating show di Canale5 non perde mai occasione per attaccare Gemma Galgani, ma questa volta potrebbe avere ragione. La dama torinese sta vivendo un periodo difficile a causa del cavaliere Michele D’Ambra, il barese infatti dopo aver fatto centro al suo cuore con i modi affabili e gentili, ha lasciato intendere di essere più interessato alle telecamere che ad intraprendere una relazione con la donna.

Gemma Galgani è alla disperata ricerca dell’amore ma tutti i suoi pretendenti la usano, Marco Firpo e prima ancora Giorgio Manetti hanno fatto lo stesso. Tina Cipollari è convinta che gli uomini che frequenta non provano nulla, durissimo l’ultimo attacco: «Io credo che lei sia la donna più usata d’Italia, perché chiaramente questi signori, giovani e meno giovani, vengono in studio per approfittare della visibilità della Galgani e farsi conoscere dal pubblico. Insomma, si mettono in vetrina. Insomma, si mettono in vetrina. La usano perché lei, ingenua, ci casca con tutte le scarpe».

Le dichiarazioni di Tina Cipollari al settimanale di gossip Nuovo Tv avranno ferito Gemma Galgani? Da qualche tempo la dama del trono over di Uomini e donne sembra aver perso la sua grinta. Nella stessa intervista Tina ha detto che secondo lei, Michele D’Ambra, non potrebbe mai provare dei sentimenti per Gemma. Durante una delle ultime puntate del trono over di UeD il cavaliere ha osato dire che Gems somiglia a sua madre. L’ennesimo affronto per la biondissima Galgani. Tina sostiene che la dama sia una donna fasulla, impossibile da amare e aggiunge che recita un ruolo che in tv funziona. E voi cosa ne pensate? Michele e Gemma stanno recitando oppure può nascere davvero l’amore al trono over di Uomini e donne? Continuate a seguire le nostre news di gossip.