Emma Marrone gossip: nuovo scherzo ad Amici 2017, cosa ha ha fatto?

Amici 2017 news: Emma Marrone al centro del gossip per uno scherzo ai danni della squadra blu

Emma Marrone di nuovo protagonista delle news di gossip di Amici 2017. Negli scorsi giorni l’attenzione si è concentrata sullo scherzo ai danni della cantante salentina che è finito sulle pagine dei quotidiani esteri. Emma non ha mai replicato, così come Maria De Filippi, ma le critiche sono state molto pesanti. Tuttavia si dice “the show must go on” e dopo quello scherzo di pessimo gusto ne sono seguiti altri molto più divertenti.

Il nuovo coach di Amici 2017 ha riportato l’allegria nella scuola dei talenti di Canale 5, la complicità con la collega Elisa stuzzica gli autori tanto che le sue cantanti sono state letteralmente prese di mira. Divertente l’ultimo scherzo in cui hanno dovuto recitare delle poesie senza alcun senso scelte da Roberto Saviano. Ma non finisce qui, Emma Marrone ha deciso di passare all’attacco dopo l'ultimo gesto a suoi danni. Durante le prove con Thomas si è accorta che mancavano alcuni oggetti tra cui il cuscinone e l’asta.

Emma Marrone quindi si è introdotta nella sala prove della squadra dei blu accertandosi di non essere vista da nessuno e ha rubato l’asta e un cuscinone, portando a termine la sua spedizione punitiva nei confronti degli avversari. Non sappiamo come reagirà Elisa, probabilmente verrà mostrato durante la registrazione della nuova puntata del serale di domani, il clima goliardico nella scuola di Amici di Maria De Filippi però ci piace. E voi cosa ne pensate del ritorno di Emma Marrone nella scuola?