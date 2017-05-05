UeD trono over news coppie: Francesco e Giovanna si sono lasciati?

Trono over Uomini e Donne gossip: Francesco e Giovanna ancora insieme?

Dopo tanto tempo al trono over di Uomini e donne si è formata una nuova coppia, si tratta di Francesco e Giovanna. Il cavaliere e la dama stanno ancora insieme dopo aver lasciato il programma? È questo quello che si chiedono tutti i fan del trono over. Francesco e Giovanna hanno comunicato a tutti l’intenzione di frequentarsi senza telecamere, una scelta fuori dal comune considerando i vari personaggi che da anni sono incollati alle sedie del trono over. Purtroppo non abbiamo molte informazioni, possiamo solo sperare che la conoscenza proceda nella giusta direzione visto che entrambi sembravano molto decisi e uniti.

Francesco è riuscito a conquistare la bella Giovanna nonostante Giorgio Manetti la stesse corteggiando. Dopo aver accettato l’invito del cavaliere George era iniziato uno scambio di messaggi e telefonate. Le cose però non sono andate bene perché Giovanna non era molto convinta e vedeva la differenza d’età come un problema. Trovare l’amore non è semplice dopo aver vissuto alcune situazioni particolari e Giovanna non voleva aprire il suo cuore a Francesco perché infastidita dalle aspettative del cavaliere. Per fortuna hanno superato questo momento.

Giovanna e Francesco sono diventati sempre più complici e alla fine hanno preso l’importante decisione di lasciare il trono over di Uomini e donne. Mentre nel programma continua ad accadere di tutto e di più loro vivono sereni la loro storia, o almeno è quello che gli auguriamo. Nella puntata speciale di Uomini e donne in prima serata che dovrebbe andare in onda a fine giugno potrebbero esserci anche a Francesco e Giovanna? Continuate a seguire le nostre news di Uomini e donne per essere sempre aggiornati.