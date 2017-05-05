Home Intrattenimento Wind Music Award 2017, chi troveremo tra cantanti e ospiti?

Wind Music Award 2017, chi troveremo tra cantanti e ospiti?

di Redazione 05/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono ufficialmente iniziati gli ultimi preparativi per i Wind Music Award che anche quest'anno verrà ospitato all'Arena di Verona. Non è ancora ben chiaro a chi sarà affidata la conduzione dello show il 5 e 6 giugno, ma la domanda che in questo periodo farà compagnia a tutti è: chi troveremo tra cantanti e ospiti? Anche quest'anno i Wind Music Award sarà caratterizzato da un alternarsi continuo di artisti sul palco, cantanti famosi nel panorama della musica nazionale e internazionale. Chi condurrà lo show il prossimo maggio non è ancora stato stabilito, anche se alcuni rumors parlerebbero di un rinnovo di contratto a Vanessa Incontrada e Carlo Conti... Al momento però è tutto coperto da un alone di segreto. Differentemente invece sono già stati resi noti gli artisti che calcheranno il palco dell'Arena di Verona, proprio in occasione del Wind Music Award! Secondo le prime anticipazioni, proprio dopo l'Eurovisio Contest, verrà premiato nel corso della manifestazione musicale proprio il vincitore di Sanremo 2017, ovvero Francesco Gabbani. Successivamente troveremo anche Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Elisa ma non solo... Il Wind Music Award quest'anno si preannuncia piena di sorprese e super ospiti. Nell'arco della serata alcune star internazionali come Charlie Puth, Clean Bandit, Imagine Dragons, Luis Fonsi con Descapito e il duo Ofenbach. Per quanto riguarda i cantanti italiani invece troveremo anche Biagio Antonacci, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boombadash, Michele Bravi, Briga, Francesco De Gregori, Nek, Elodie, Emma, Fabri Fibra, Ghali, Giorgia, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Il pagante, Il volo J-Ax e Fedez, Ligabue, Litfiba, Low Low, Fiorella Mannoia, Marracash e Guè Pequeno, Ermal Meta, Modà, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Max Pezzali, Gabry Ponte, Francesco Renga, Fabio Rovazzi, Sferaebbasta, Sergio Sylvestre, Thegiornalisti, Renato Zero e Zucchero.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp