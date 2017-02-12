The Walking Dead 7 anticipazioni e spoiler Rock in the Road: inizia la guerra contro Negan?

The Walking Dead 7 torna domani 13 febbraio 2017 su Fox alle ore 21 (questa notte su AMC tv via cavo americana). Potete guardare l’episodio 7x09 Rock in the Road anche in streaming sulla piattaforma Sky Go disponibile solo per gli abbonati. La seconda parte della settima stagione ci riserverà molti colpi di scena come si intuisce dalle prime anticipazioni ufficiali, dopo che Negan ha massacrato Glenn e Abraham, Rick Grimes è pronto a rivendicare la morte dei suoi amici ma non può farlo da solo. Il leader di Alexandria è impegnato a radunare le forze per scatenare la guerra contro il temibile villain. Sono davvero tanti gli spoiler che circolano in rete, prima però ci concentriamo sulla trama dell’episodio 7x09.

The Walking Dead 7 trama ufficiale AMC midseason premiére: Gregory si allea con Rick Grimes?

La trama dell’episodio 7x09 diffusa dal netwrok AMC è la seguente: «Rick e gli altri sono condotti verso una nuova comunità, dove incontrano i residenti e il loro sovrano». Come sempre non è possibile capire cosa succederà nel dettaglio ma in rete circolano spoiler molto dettagliati. Conosceremo finalmente l’identità del personaggio misterioso con gli stivali che spiava Rick e Daryl, si tratta della leader di una comunità che vive in una discarica. Tra le anticipazioni che destano curiosità c’è anche la sorpresa di Enid per il gruppo di sopravvissuti.

Il nuovo episodio di The Walking Dead 7 che apre la seconda metà di stagione sarà straordinario sotto tutti i punti di vista. Finalmente ci sarà più azione e la storia avrà un senso. Vedremo anche Carol all’azione dopo aver lasciato la Creepy House in cui si è rifugiata da qualche tempo. Nelle anticipazioni di The Walking Dead 7 non viene però svelato il nome del personaggio che prenderà una decisione drastica. Alla fine di Rock in the Road, Rick Grimes sorriderà anche se il momento è tutt’altro che piacevole. Vi aspettiamo presto per nuovi spoiler!