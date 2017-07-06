Emma Marrone Instagram, notte brava a Ibiza

Anche, dopo le fatiche invernali, ha deciso di lasciare la sua Aradeo per una delle mete più gettonate dell’, ovvero. Del resto, dove vanno in vacanza i VIP quest’anno se non nell’isola paradisiaca delle Baleari? Finora sono stati avvistati. Il gossip impazza, visto che si parla da mesi di un riavvicinamento tra il ballerino di Amici e la cantante salentina, ma stavolta è solo Emma a far parlare di sé a causa di unaal Circoloco, almeno da quanto postato su Instagram. La new entry a Ibiza Emma Marrone sembra apprezzare molto il luogo, specialmente il, uno dei party più esclusivi dell’isola delle. Sue Facebook, la cantante si è mostrata con addosso un costume intero, un telo da mare sulle spalle e un cocktail in mano, con una dedica che dice tutto:. Si sa che la vincitrice diè molto autoironica e ha voluto far divertire i fan mostrandoci in vesti più alticce, inconsapevole degli effetti. Sì, perché nei social impazza la polemica per questa foto di Emma Marrone che sembra visibilmente alticcia a Ibiza, tanto che molti utenti si sono preoccupati di chiederle di non mettersi in macchina o alla guida di qualunque mezzo di trasporto. Ma, spensierata, cerca di ricaricare le pile dopo un anno passato tra studio di registrazione, concerti e sul palco di Amici Molti messaggi di affetto e l’augurio dei fan di incontrarla a Ibiza durante l’estate 2017, ma il quesito resta: labrava l'ha trascorsa da sola o accompagnata, magari proprio da