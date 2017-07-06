Emma Marrone Instagram, notte brava a Ibiza
di Redazione
06/07/2017
Anche Emma Marrone, dopo le fatiche invernali, ha deciso di lasciare la sua Aradeo per una delle mete più gettonate dell’estate 2017, ovvero Ibiza. Del resto, dove vanno in vacanza i VIP quest’anno se non nell’isola paradisiaca delle Baleari? Finora sono stati avvistati Marco Borriello, Barbara D’Urso, Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Cristina Buccino. Il gossip impazza, visto che si parla da mesi di un riavvicinamento tra il ballerino di Amici e la cantante salentina, ma stavolta è solo Emma a far parlare di sé a causa di una notte brava al Circoloco, almeno da quanto postato su Instagram. La new entry a Ibiza Emma Marrone sembra apprezzare molto il luogo, specialmente il Circoloco, uno dei party più esclusivi dell’isola delle Baleari. Su Instagram e Facebook, la cantante si è mostrata con addosso un costume intero, un telo da mare sulle spalle e un cocktail in mano, con una dedica che dice tutto: Sobrietà. Si sa che la vincitrice di Amici è molto autoironica e ha voluto far divertire i fan mostrandoci in vesti più alticce, inconsapevole degli effetti. Sì, perché nei social impazza la polemica per questa foto di Emma Marrone che sembra visibilmente alticcia a Ibiza, tanto che molti utenti si sono preoccupati di chiederle di non mettersi in macchina o alla guida di qualunque mezzo di trasporto. Ma Emma, spensierata, cerca di ricaricare le pile dopo un anno passato tra studio di registrazione, concerti e sul palco di Amici Molti messaggi di affetto e l’augurio dei fan di incontrarla a Ibiza durante l’estate 2017, ma il quesito resta: la notte brava l'ha trascorsa da sola o accompagnata, magari proprio da Stefano De Martino?
Articolo Precedente
Belen Rodriguez cambia look, fan sotto shock sui social
Articolo Successivo
Estate 2017: le migliori spiagge per nudisti in Italia
Redazione