Estate 2017: le migliori spiagge per nudisti in Italia

Secondo una stima, gli amanti del, ovvero del nudismo in, sarebbero 500mila. Per questa ragione, ilitaliano ha affiancato alle spiagge ufficiali zone della costa in cui il nudismo non è più un tabù: caratteristica comune delle spiagge per nudisti da Nord a Sud del Belpaese sono luoghi appartati e riservati, per chi ama la tintarella integrale. Ecco quali sono lein Italia dell’. La, in provincia di Venezia, o ila San Vincenzo a Livorno, a pochi km dal parco naturale di Rimigliano. Ma anche laa Roma (prima spiaggia naturista autorizzata in Italia) e il litorale dela Marina di Camerota (Salerno): in questi veri e propri paradisi estivi, ilè ampiamente praticato e autorizzato, sia dagli italiani, ma anche dagli stranieri, molto più aperti di noi italici al naturalismo e al nudo integrale in presenza di altre persone. Anche in Liguria ci sono note spiagge per nudisti: i litorali per naturalisti sono Chiavari e Tellaro, ma anche nel Parco delle Cinque Terre si possono trovare luoghi senza tabù come la, il cui accesso è consentito solo per mezzo di un tunnel o percorrendo un sentiero ripido. In Toscana, a Capalbio si è svolto a maggio il Festival Naturalista, mentre tra Sperlonga e Gaeta si nasconde la. In Campania c’è anche la mitica Via Krupp a Capri come spiaggia aperta ai nudisti, ma anche Sicilia, Puglia e Sardegna aprono le porte a un turismo naturista. La sicula Torre Salsa è un’oasi WWF in provincia di Agrigento, ma anche i paradisi diovvero l’Isola dei Conigli (Lampedusa) e laa Selinunte sono molto frequentati dai nudisti. Per i pugliesi,(Monopoli);(Brindisi);(Manfredonia) e San Cataldo (Lecce) sono i paradisi della tintarella integrale, mentre i naturisti si possono perdere tra le sarde(Carbonia-Iglesias) e a, vicino a Sassari.