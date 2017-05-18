Emma Marrone orgogliosa di un ex di Amici: il video su Instagram

Emma Marrone star di Instagram: nell’ultimo video sostiene Antonino Spadaccino ex allievo di Amici

Tra colleghi ci si aiuta, soprattutto quando si ha in comune lo stesso passato. È questo quello che pensa Emma Marrone. La cantante salentina qualche minuto fa ha condiviso su Instagram un video molto particolare che ha come protagonista Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il cantante non ha avuto lo stesso successo di Emma, Alessandra Amoroso o Stash, eppure ha grandissimo talento. La Marrone ha preferito usare pochissime parole per accompagnare il video su Instagram perché la voce e l’anima di Antonino dicono tutto. Tantissimi i sacrifici del cantante che ha scelto di camminare con le sue gambe, così come ha scritto Emma. Antonino Spadaccino ed Emma Marrone sono uniti da un legame speciale che li ha portati a partecipare a Bake Off Celebrity Edition Italia.

La carriera di Antonino Spadaccino non è stata in discesa come quella di Emma Marrone ma il cantante sostiene che l’esperienza ad Amici 4 sia stata una grande opportunità e che Maria De Filippi gli ha cambiato la vita. Ha studiato con professionisti e si è confrontato con i big della musica internazionale. Un pomeriggio si è persino ritrovato faccia a faccia con Laura Pausini. Sono passati 12 anni e Antonino non è più il ragazzotto timido con le guancia sempre rosse. Il video di Emma Marrone con l’anteprima di quello che è l’ultimo lavoro del collega è molto interessante. Restate sintonizzati su Lettera35 per scoprire tutte le news in anteprima!