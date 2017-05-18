Marco Cartasegna pensa a Soleil Sorge dopo Uomini e donne? I sospetti di Giorgia Pisana

Uomini e donne gossip trono classico: Marco è ancora interessato a Soleil? Parla l’ex corteggiatrice

Il trono classico di Uomini e donne si avvia verso le battute finali prima dell’estate ma come sappiamo il gossip non va mai in vacanza. Oggi pomeriggio è andata in onda la registrazione della scelta di Luca Onestini che ha baciato sotto una pioggia di petali rossi Soleil Sorge. Per molti si è trattato di una scelta scontata e c’era chi sospettava che la coppia fosse già scoppiata. In verità Luca e Soleil hanno aspettato venisse trasmessa la puntata per vivere liberamente il loro amore.

Quando ci sono le scelte a Uomini e donne c’è chi torna a casa felice e chi deve intascare il due di picche. Come Giorgia Pisana, corteggiatrice di Marco Cartasegna, che non ha gradito come è stata liquidata dal tronista. Giorgia ha vuotato il sacco ad Isa&Chia parlando anche di Soleil Sorge. La fidanzata di Luca Onestini è uscita in esterna con Marco Cartasegna e lui non ha mai nascosto di essere molto interessato a lei. La Pisana crede che Marco abbia continuato a nutrire un certo interesse per Soleil Sorge sino all’ultima puntata di Uomini e donne.

Per Giorgia Pisana, Cartasegna non ha mai gradito il fatto che Soleil abbia preferito Luca. I suoi sospetti sono fondati perché Marco ha comunicato a tutti una segnalazione sulla ragazza. Che motivo aveva di continuare ad insinuare sospetti sul suo conto? Il diretto interessato non ha ancora risposto, al gossip preferisce vivere la sua vita con la donna che ha incontrato grazie a Uomini e donne.