Home Attualità Luca e Solei da Uomini e donne a Temptation Island

Luca e Solei da Uomini e donne a Temptation Island

di Redazione 19/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Abbiamo finalmente visto la puntata di Uomini e Donne con la scelta, c'è anche stata la prima foto ufficiale come coppia con un tenero bacio in un parco di Roma, ma le ultime news su Luca Onestini e Soleil Sorgé sono contrastanti. Sono molti infatti quelli che pensano ad una decisione di comodo da parte del tronista che ha puntato sulla via più facile mentre la compagna giusta per lui sarebbe stata Giulia Latini ed è anche per questo che la coppia presto potrebbe rimettersi in gioco a Temptation Island 2017. Non sarebbe la prima volta che una coppia fresca di scelta decide di partecipare al dating show estivo di Canale 5 anche se in passato non sempre è andata benissimo e ci sono state anche clamorose rotture. Ma il nome di Luca e Soleil circola da diverso tempo, perché era chiaro che alla fine il tronista bolognese avrebbe puntato sull'esuberante modella italo-americana scartando così sia Giulia che Cecilia anche se gli opinionisti, il pubblico e persino Maria De Filippi la pensavano molto diversamente. Quindi la nuova coppia di Uomini e Donne sarà tra le sei che parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island? Difficile dirlo adesso anche perché ci sono altri nomi caldi come quelli di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ma per entrambi i ragazzi sarebbe il miglior modo di testare la loro affinità e dimostrare una volta per tutte al pubblico che la loro non è una storia di facciata ma un amore vero. Entro un paio di settimane, con le prime registrazioni del dating show di Canale 5, ne sapremo di più.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp