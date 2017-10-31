Home Scienza e Tecnologia Emoji hamburger e birra Google sbagliata, polemica su Twitter

di Redazione 31/10/2017

Negli ultimi giorni all’interno della piattaforma Twitter è esplosa una polemica relativa alle emoji, le simpatiche faccine utilizzate dagli utenti di tutto il mondo per scambiarsi messaggi all’interno delle app di messaggistica e dei social network: tutto è partito dall’emoji dell’hamburger di Apple con quella di Google, proseguendo con l’emoticon della birra Emoji Hamburger Google sbagliato, la polemica sui social Preparare un hamburger è una cosa molto seria, figuriamoci disegnarlo. Una polemica impazza da giorni su Twitter e riguarda proprio l’emoji dell’hamburger. Confrontando quella di Apple con quella diffusa dall’azienda di Mountain View, si può vedere che è sbagliata: il formaggio è stato posizionato sotto la carne, mentre dovrebbe essere il contrario. Il capo di Google pronto a ritirare e ridisegnare emoticon hamburger Questa versione dell’hamburger emoji di Google non è stato molto gradito dagli utenti, i quali si sono riversati tutti su Twitter per protestare. Il tam tam di messaggi ha raggiunto il numero uno di Big G, Sundar Pichai, il quale ha promesso di affrontare la questione con il suo team al fine di rivedere quanto prima l'emoticon dell'hamburger. Dopo l’emoji hamburger di Google tocca all’emoticon birra In attesa di scoprire se Google modificherà realmente l'emoji dell'hamburger, posizionando il formaggio sopra la carne come avviene anche per le emoticon di Apple e Facebook, la discussione è stata poi ampliata da altri utenti che hanno preso di mira un’altra emoji di Google, quella relativa alla birra. Molti utenti hanno segnalato che il team di designer della compagnia di Mountain View proprio non è pratico di mangiare e bere, visto che la schiuma della bevanda a base di luppolo e malto è stata disegnata al contrario.

