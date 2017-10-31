Home Politica Movimento 5 Stelle Sicilia, Cancelleri sceglie un hater come probabile assessore

di Redazione 31/10/2017

Il Movimento 5 Stelle sembra essere pronto a conquistare la Sicilia ma Giancarlo Cancelleri forse ha messo in atto un'altra mossa sbagliata. In attesa delle elezioni regionali del 5 novembre i vari candidati politici iniziano a rendere noti i nomi degli assessori che dovrebbero far parte della loro squadra in caso di vittoria. La cosa che ha lascia perplessi gli esponenti del mondo politico siciliano è la mossa fatta da Cancelleri mettendo un hater come probabile assessore. Movimento 5 Stelle scegli un hater come assessore Questo fine settimana è decisamente importante per la Sicilia che è chiamata al voto. Come abbiamo avuto modo di notare nel corso di queste settimane sono state diversi i dibattiti che hanno visto come protagonista Giancarlo Cancelliri avversario diretto di Nello Musumeci. Il candidato del Movimento 5 Stelle secondo alcuni elettori non ha messo in atto delle scelte sbagliate, qualcuno ha accusato addirittura Cancelleri di non lottare davvero per la presidenza della Sicilia. Comunque sia oggi per il candidato del Movimento 5 Stelle le accuse arrivano direttamente dal mondo politico, in particolare da Ettore Rosato che ha visto il suo hater Angelo Parisi designato come possibile assessore. Il politico su Facebook ha dichiarato: "Caro Grillo, caro Di Maio, fermatevi. Siete ancora in tempo. Restate umani, almeno voi". Movimento 5 Stelle, Cancelleri nomina l'hater Angelo Parisi come assessore Il Movimento 5 Stelle sta iniziando a deludere i suoi sostenitori? Dopo i fatti riguardanti Giancarlo Cancelleri il movimento politico sembrava aver ripreso quota, tanto da diventare l'avversario diretto di Nello Musumeci per la presidenza della Sicilia. Nell'arco delle ultime ore però si è parlato di nuovi processi giudiziari a carico di alcuni candidati e della nomina di un assessore un po' particolare. Giancarlo Cancelleri ha infatti reso noto che nel caso in cui dovesse vincere le elezioni regionali uno dei suoi assessori all'Ars sarà l'hater di Ettore Rosato, ovvero Angelo Parisi. Secondo il candidato del Movimento 5 Stelle l'uomo ha le competenze ambientalistiche necessarie per ricoprire il ruolo di assessore ai rifiuti e l'energia.

