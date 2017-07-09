Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Energia cara per le imprese, riduce la competitività

Redazione Avatar

di Redazione

09/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La parola d’ordine in tema economico pare essere competitività e produttività per le imprese, in modo che i prodotti italiani possano competere con quelli eteri, aumentare l’esportazione e dare una mano all’Economia nazionale. Se sulla produttività è possibile agire attraverso, ad esempio, una riorganizzazione, una maggiore organizzazione e modernizzazione delle imprese, che comunque rappresentano investimenti che dovrebbero essere sostenuti dalle Banche che invece stanno abdicando rispetto a questo, sulla competitività si innestano anche altri elementi che pesano parecchio sull’economia dell’impresa: uno di questi è rappresentato dal costo dell’energia, indispensabile per le aziende nei processi produttivi. Da uno studio della CGIA di Mestre emerge un dato preoccupante: le imprese italiane pagano l’energia elettrica il 27,8% in più rispetto al resto d’Europa, il gas il 13,7% in più. Se per il Gas l’Italia è terza nella classifica europea, dietro a Paesi Bassi e Portogallo, sul costo dell’energia elettrica è invece prima. Sul Gas le PMI sono, oltretutto, penalizzate con un costo doppio rispetto a quello che è per le grandi aziende che consumano grandi quantità. Le PMI rappresentano un settore importantissimo per l’economia italiana ma vengono penalizzate nella loro attività: un altro paradosso italiano.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Grande polemica intorno a Renzi & Co. sui migranti

Articolo Successivo

Uomini e Donne Marco Cartasegna, nuovo amore dopo Federica Benincà?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025