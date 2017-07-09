Home Governo Grande polemica intorno a Renzi & Co. sui migranti

Grande polemica intorno a Renzi & Co. sui migranti

di Redazione 09/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Probabilmente Renzi ha qualche crisi di identità, dal momento che sta proponendo una linea che è la stessa di Salvini ma che quando era dichiarata dal Leader Leghista provocava l’etichetta di Razzista da parte dello stesso Renzi. Ora Renzi sostiene che bisogna fermare i migranti alla loro partenza e aiutarli in casa loro affinché non partano alla volta dell’Europa, che significa Italia visto che gli altri Paesi hanno chiuso le porte. La cosa inquietante è che starebbero venendo fuori testimonianze autorevoli, pare dallo stesso Ex ministro Mauro del governo Letta, secondo cui l’approdo dei Migranti in Italia fosse una condizione offerta dall’Italia come contro partita per ottenere maggiore flessibilità economica dall’UE. Se davvero fosse così, si tratterebbe di un patto scellerato messo in atto senza che nessuno in Italia ne fosse a conoscenza, un patto “segreto” sulle spalle degli italiani e dell’intero Stato per ottenere facilitazioni economiche che si tramutano, poi, in consenso elettorale. Sarebbe, se confermata, una cosa di estrema gravità ma che farebbe comprendere il motivo di tanta escalation e facilità di arrivo di migranti sulle coste italiane negli ultimi anni. I conti tornano, possiamo solo sperare che non siano giusti ma se così fosse, c’è da augurarsi che la gente sia informata e ne tenga conto nella cabina elettorale, quando finalmente lor signori lo concederanno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp